Многодетность как символ любви: в Челябинской области чествовали самых лучших мам

Губернатор Алексей Текслер и лучшие мамы Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Челябинка Мария Михайлова работает мамой — вместе с супругом они растят и воспитывают десятерых детей. Когда-то Мария Васильевна выучилась на связиста, но по профессии трудилась недолго: один за другим пошли детки. Сейчас две старшие дочки выучились, вышли замуж, живут своими семьями. У супругов Михайловых подрастает восемь сыночков и дочек — младшей год недавно исполнился.

Мама большого семейства сама из многодетной семьи, потому многоголосые наследники для нее явление само собой разумеющееся. Супруг проект большого семейства поддержал.

В ТРУДЕ И ЗАБОТЕ ДРУГ О ДРУГЕ

— Это если сразу десять детей появятся, наверное, будет сложновато. У нас они приходили постепенно, один за другим, все были большой радостью, — говорит супермама. — Воспитываем в них заботу друг о друге, к труду приучаем. Выращиваем урожаи в саду, и детки на грядках копаются. Важно, чтобы они знали, как деньги достаются, чтобы работы не чурались.

На этой неделе пригласили многодетную маму Марию Васильевну в резиденцию губернатора Челябинской области на торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград.

За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций Алексей Текслер наградил многодетную маму знаком отличия «Материнская слава» I степени.

— Недавно в России отмечался День матери. Я поздравляю с этим прекрасным трогательным праздником уважаемых мам. Скажу честно, я и свою маму поздравил, и супругу. Мы все любим мам; всегда им благодарны за все, что они для нас делают. С особым чувством хочу сказать спасибо многодетным мамам, которые присутствуют здесь. Чтобы вырастить даже одного ребенка достойным человеком, нужно вложить в него немало сил, душевной заботы, любви. А у нас на Южном Урале есть женщины, которые вырастили и воспитывают сейчас по пять, семь, девять и даже десять детей. Это то, что мы называем материнским подвигом. Спасибо, дорогие мамы, за любовь и терпение, — сказал глава региона.

Знаки отличия получили еще шесть южноуральских многодетных мам. Мамочка Лидия Аксенова воспитывает девятерых деток. В семьях Екатерины Беловой и Людмилы Петровой растут по семь детей. Татьяна Кирчекова и Татьяна Фарафонтова воспитывают по шесть наследников, а Анна Хусамутдинова стала мамой пятерых деток.

МЕДАЛЬ ЛУКИ КРЫМСКОГО

По Указу президента Владимира Путина медалью Луки Крымского награждены семь работников здравоохранения Челябинской области.

— С особым чувством в эти сложные дни, когда не прекращается борьба с пандемией, мы говорим о наших медицинских работниках. Врачи, медсестры, организаторы здравоохранения — в этом зале прозвучали имена семерых человек, награжденных медалью Луки Крымского. На этой недавно учрежденной награде высечены слова: «За верность долгу и силу духа». Это — девиз настоящих героев, тех, кто всего себя без остатка посвящает людям и не страшится трудностей, работая в «красных зонах», — сказал губернатор.

В списке награжденных — сотрудники частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница РЖД-Медицина» Дмитрий Музафаров, Екатерина Пипинь, Светлана Позднякова, Лидия Хажиева, Марьям Хаматдинова, Зилара Хафизова и начальник отдела Южно-Уральской дирекции здравоохранения Центральной дирекции здравоохранения — филиала РЖД Ирина Симонова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я рад поздравить номинантов с заслуженным признанием, с государственными и областными наградами. Вы вкладываете свой талант, свои душевные и физические силы в дело, которому преданно служите. Вы честно выполняете свой профессиональный и гражданский долг, работаете на благо нашей Челябинской области и всей страны.

Многие из вас работают в трудовых коллективах, которые инициировали ваше награждение, и это товарищеское признание. А вы знаете, что доверие коллег всегда ценится очень высоко.

Вы вдохновляете других своей увлеченностью, уникальными достижениями, постоянным творческим поиском. Каждый из вас заслуживает особых слов благодарности.

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