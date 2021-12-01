Тренеров ждут на селе

Тренеров, которые переедут на село, поддержат финансово. Фото: Олег УКЛАДОВ

На очередном заседании Законодательного собрания в перовом чтении приняли областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Также депутаты утвердили единовременные выплаты сельским тренерам, продлена «амнистия» владельцам киосков, повышены выплаты репрессированным.

РОСТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В первом чтении принят главный финансовый документ Челябинской области. Ранее проект закона об областном бюджете прошел общественное обсуждение, был рассмотрен профильными комитетами Законодательного собрания.

— Мы оцениваем проект областного бюджета как бюджета развития, — прокомментировал председатель областного парламента Александр Лазарев. — Ко второму чтению доходы бюджета планируется увеличить за счет дополнительных федеральных средств. По всем направлениям расходов в региональном бюджете запланирован рост, при этом он сохраняет социальную направленность — это почти 70 процентов общего объема расходов.

Основные параметры областного бюджета на 2022 год озвучил министр финансов региона Андрей Пшеницын. В следующем году объем поступлений составит 253,2 млрд рублей. Прирост к первоначальному плану 2021 года -18%. Такой же будет и сумма расходов в 2022 году. Увеличение составит 38,6 млрд рублей по сравнению с уровнем, который первоначально планировался на текущий год.

— Основной источник доходов — собственные средства региона, налоговые и неналоговые доходы, которые по прогнозу вырастут по сравнению с первоначальным планом текущего года на 26%, — отметил Андрей Пшеницын. — Второй источник средств — федеральные целевые и нецелевые трансферты, а также льготные бюджетные кредиты федерального уровня. Еще одним существенным источником обеспечения расходов станут остатки средств по итогам текущего года, которые перейдут на следующий год.

Расходная часть областного бюджета вырастет практически по всем ключевым отраслям — как в экономическом блоке, так и в социальной сфере региона.

До 6 декабря принимаются предложения по поправкам в проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Во втором и третьем чтениях документ будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 23 декабря.

Социальная сфера, в том числе здравоохранение, станет ключевой строкой расходов в 2022 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МИЛЛИОН ЗЕМСКИМ ТРЕНЕРАМ

Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о единовременной выплате тренерам, которые работают в небольших городах и селах. Материальная помощь за счет средств областного бюджета составит 1 млн рублей. Законопроект депутаты одобрили сразу в трех чтениях.

Право на единовременную выплату получили южноуральцы со средним или высшим образованием в области физкультуры и спорта, приехавшие работать в села, поселки или города с населением до 50 тысяч человек из городов с населением более 300 тысяч. Тренер обязан отработать в сельском спортивном учреждении пять лет, исключая отпуск по уходу за ребенком.

— На мой взгляд, это хороший законопроект, который позволит поддержать молодых специалистов, работающих в сельской местности, — подчеркнул спикер областного парламента Александр Лазарев.

Первые выплаты планируется сделать в следующем году. Предполагается, что действовать закон будет ровно год — до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в регионе работает госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В ее состав входит подпрограмма «Земский тренер», целью которой является решение кадровых проблем в спортивных учреждениях небольших городов и поселков с населением до 50 тысяч человек.

«АМНИСТИЮ» КИОСКОВ ПРОДЛИЛИ

Депутаты Законодательного собрания приняли поправки в закон о нестационарных торговых объектах, продлив «амнистию» на право заключать договоры по размещению НТО без торгов.

По действующему закону владельцы нестационарных торговых точек (НТО) могут заключить договор без проведения торгов сроком на один год, если срок действия предыдущих договоров истек не ранее 1 января 2015 года.

Условиями «амнистии» являются наличие НТО в схеме размещения, отсутствие задолженности, соответствие внешнего вида объекта правилам благоустройства. По истечении одного года добросовестные предприниматели могут заключить новый договор без торгов сроком уже до 7 лет.

В начале ноября в силу вступили поправки, которые предусматривают получение компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта, если было отказано в заключении договора на новый срок в связи с исключением точки из схемы. С 1 января 2022 года муниципалитеты должны уведомить предпринимателей о такой возможности и предложить свободные места в схеме размещения.

— Действующая ограничительная дата амнистии — 31 декабря 2021 года — не позволит обеспечить равные права хозяйствующих субъектов и в полной мере реализовать принцип «меняется место — сохраняется бизнес», — отметил председатель комитета по экономической политике Евгений Илле. — Поэтому депутаты приняли решение продлить положения закона об «амнистии» до 1 июля 2022 года.

ПОВЫШЕНЫ ВЫПЛАТЫ РЕПРЕССИРОВАННЫМ

В Челябинской области увеличен размер денежной выплаты реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора.

С 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной выплаты составит 2 тысячи рублей вместо 1 тысячи 600 рублей. На реализацию закона «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» на 2021 год в областном бюджете заложено более 200 тысяч рублей. С 1 января 2022 года финансирование будет увеличено.

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