Ограничения в Челябинской области на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

К действующим ограничениям добавились новые Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала зимы в Челябинской области из-за ковида вводят новые ограничения. Они касаются мест общественного питания.

С 1 декабря и до 9 января включительно попасть в рестораны, кафе, бары, столовые и кофейни можно будет только по QR-коду. Исключение составляют пункты питания в аэропортах и на железнодорожных вокзалах и столовые внутри компаний.

Кроме того, все рестораны и кафе будут закрыты из-за коронавируса с 23 до 6 часов. Это ограничение в Челябинской области не касается только доставок, магазинов на заправках и кафе в аэропорту и на вокзалах.

У жителей продолжают требовать наличие QR-кодов, если они собираются в пансионаты, санатории или на базы отдыха. Также их проверяют в парикмахерских и салонах красоты, банях и саунах, фитнес-центрах и бассейнах. Это ограничение действует с 30 октября и до особого распоряжения.

Оно же распространяется на посещение торговых комплексов, чьи площади больше 400 квадратных метров, и посещений концертов, театров, соревнований и кино.

Также с 1 декабря 2021 в Челябинской области обязательна вакцинация среди студентов старше 18 лет и пожилых, которым за 60. Постановление санитарного врача Челябинской области не распространяется на людей с противопоказаниями. Ситуация с ковидом в Челябинской области продолжает быть неблагополучной: количество зараженных ежедневно растет.

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