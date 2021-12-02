QR-коды в Челябинской области в декабре 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

В декабре QR-коды нужны практически везде
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
С начала зимы появились нововведения по QR-кодам в Челябинской области. Во-первых, с 1 декабря 2021 до 9 января 2022 включительно все рестораны, кафе и другие точки общепита должны пускать только тех, у кого есть этот специальный штрих-код. Во-вторых, иметь при себе справку о вакцинации должны студенты и пожилые. А в-третьих, QR-коды смогут получить даже люди с медотводами. Давайте разберемся со всем по порядку.
QR-коды сейчас проверяют почти во всех точках с массовым посещением. Где они нужны:
— пансионаты, санатории и базы отдыха;
— бассейны, фитнес-центры и бани с саунами;
— салоны красоты, СПА салоны и парикмахерские;
— торговые комплексы, супермаркеты и развлекательные центры площадью более 400 квадратных метров;
— театры, концерты, кино и соревнования;
— рестораны, кафе и бары.
Сколько будут действовать эти QR-коды в Челябинской области — неизвестно. В постановлении правительства написано, что оно действует до особого распоряжения. Хотя у пунктов питания сроки есть: с 9 января, если ситуация с коронавирусом в Челябинской области улучшится, ужинать в ресторанах и столовых можно будет и без кодов.
Но при этом до неопределенного времени действует требование закрывать все бары и рестораны с 23 до 6 часов. Исключение — доставки и магазины на заправках и вокзалах.
Также расширился список категорий, которым нужно пройти вакцинацию. Раньше поставить прививку нужно было медикам, чиновникам, бизнесменам, а также сотрудникам общепита, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, гостиничных услуг, почты, МФЦ, финансовых услуг, фитнес-центров, театров и кинотеатров, музеев и библиотек, а также развлекательных заведений. А с 1 декабря вышло постановление санитарного врача Челябинской области, которое обязывает вакцинироваться студентов и пожилых, если у них нет противопоказаний.
СПРАВКА
Кстати, если вы не знаете, как получить QR-код в Челябинской области, почитайте нашу статью.
Те, кто имеет официальный медотвод, полученный специальной комиссией, тоже получат QR-коды. Но пока не известно, когда. На пресс-конференции «Комсомольской правды» Ирина Гехт сообщила, что сейчас ждут централизованного решения, которое позволит вносить данные о медотводе в систему и получать код на госуслугах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нужен ли QR-код в аэропорту и для поездок из Челябинской области в 2021
Три способа, как подтвердить запись на госуслугах в Челябинске не через МФЦ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».
Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.
Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».
Почта: kpchel@phkp.ru