Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана за фотошоп в отчетах

Ургант: "Дизайнеры востребованы и в политике". Фото: скрин видео "Первый канал"
Ведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотоотчеты о проделанных делах на странице депутата в соцсетях. По словам Урганта, некоторые подписчики заподозрили, что фото сделаны с помощью фотошопа.
— Дизайнеры востребованы не только в СМИ, но и в политике. Как думаешь, вставили депутата или он там стоял?, — спросил Ургант Дмитрия Хрусталева, демонстрируя ему снимки.
Ургант доработал снимок, подрисовав депутату нимб.
— Вот это уже депутат, — сказал Иван Ургант.
Курган не первый раз оказывается в поле зрения комика. Ранее в своей передаче «Вечерний Ургант» «засветилась» женщина-кошка, которую поставили на вокзале Кургана. Кстати, ее перенесли в ТРК «РИО» — теперь она красуется рядом с секс-шопом.
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