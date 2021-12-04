Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана за фотошоп в отчетах

Ургант: "Дизайнеры востребованы и в политике". Фото: скрин видео "Первый канал"

Ведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотоотчеты о проделанных делах на странице депутата в соцсетях. По словам Урганта, некоторые подписчики заподозрили, что фото сделаны с помощью фотошопа.

— Дизайнеры востребованы не только в СМИ, но и в политике. Как думаешь, вставили депутата или он там стоял?, — спросил Ургант Дмитрия Хрусталева, демонстрируя ему снимки.

Ургант доработал снимок, подрисовав депутату нимб.

— Вот это уже депутат, — сказал Иван Ургант.

Курган не первый раз оказывается в поле зрения комика. Ранее в своей передаче «Вечерний Ургант» «засветилась» женщина-кошка, которую поставили на вокзале Кургана. Кстати, ее перенесли в ТРК «РИО» — теперь она красуется рядом с секс-шопом.

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