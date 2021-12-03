Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт3 декабря 2021 6:30

«Мужчины быстрее разъедаются»: Анастасия Белякова о секретах своей победы на чемпионате России по женскому боксу в Челябинске

Воспитанница златоустовской школы бокса в седьмой раз в карьере выиграла «золото» главного турнира страны.
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анастасия Белякова - чемпионка мира, Европы, призер Олимпийских игр-2016. Фото Федерации бокса Челябинской области.

Анастасия Белякова - чемпионка мира, Европы, призер Олимпийских игр-2016. Фото Федерации бокса Челябинской области.

В столице Южного Урала «отшумел» чемпионат страны. В копилке команды Челябинской области на домашнем чемпионате пять медалей: «бронза» у Елизаветы Карташковой и Анны Словцовой, «серебро» — у Александры Кулешовой и Ирины Автиной, «золото» — у Анастасии Беляковой.

В финале Анастасия Белякова выиграла у Нуне Асатрян. Фото Минспорт Челябинской области.

В финале Анастасия Белякова выиграла у Нуне Асатрян. Фото Минспорт Челябинской области.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира, Европы, многократная чемпионка страны, Заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова после победы в финале рассказала, что подготовка к каждому турниру — это очень тяжелый труд, а перед самим боем нужно уметь правильно настроиться, и, в первую очередь, в своей голове.

Уже перед началом турнира было объявлено, что победитель в каждой из 12 весовых категорий получит 500 тысяч рублей, второй призер — 250, третий — 125. За «золото» презентуют еще и новенький Шевроле Кобальт.

За победу на чемпионате России по боксу среди женщин в Челябинске победители получали ключи от новеньких автомобилей Шевроле.

За победу на чемпионате России по боксу среди женщин в Челябинске победители получали ключи от новеньких автомобилей Шевроле.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Чуть позже Настя рассказала, что для нее не имеет значения, где проводится главный турнир страны. Главное — хорошо подготовиться к чемпионату, что это самый важный внутрироссийский турнир.

НЕ БОЛЕЙТЕ ЗА МЕНЯ

— Конечно, в Челябинске поддержка посерьезнее. Много друзей, знакомых, местных тренеров, специалистов. Но это еще и большая ответственность. За тебя все свои болеют, — поделилась впечатлениями Анастасия Белякова.

Твои родственники тоже на трибунах?

— Нет, я всем сказала, что если и приедут в Челябинск поболеть за меня, то я об этом не должна знать. Настрой сбивается (улыбается)… Все девчата подходят к чемпионату во всеоружии. Почти все долгое время «сидели» на тренировочных сборах. Я вместе со сборной командой станы сначала тренировалась в Кисловодске, а перед самим чемпионатом — две недели в Москве. Работали в парах, на снарядах.

Анастасия Белякова не хотела, чтобы родные болели за нее на трибунах ДС "Юность" в Челябинске.

Анастасия Белякова не хотела, чтобы родные болели за нее на трибунах ДС "Юность" в Челябинске.

Фото: Алексей МИКУШИН

ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ

Настя Белякова пять лет назад в Рио-де-Жанейро в поединке за выход в финал получила тяжелую травму локтевого сустава и победу присудили сопернице. Однако, это поражение стало историческим для России — бронзовая медаль стала первой для страны в истории Олимпийских игр в женском боксе. Тогда в челябинском аэропорту Настя появилась в гипсе и специальном поддерживающем бандаже, но со счастливой улыбкой…

— После той травмы я довольно быстро пришла в норму. Были медицинские, восстанавливающие процедуры. Начала тренироваться примерно через месяц, а через полгода уже забыла об этой травме. Слава богу, травм больше не было, надеюсь, и не будет, — поделилась воспоминаниями Настя Белякова.

После Олимпиады-2016 Анастасию Белякову в аэропорту встречали друзья, родные и болельщики.

После Олимпиады-2016 Анастасию Белякову в аэропорту встречали друзья, родные и болельщики.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАЩИТА СПАСАЕТ

— Конкуренция в женском боксе сегодня? Говорят, девушки стали более техничными, а лучшие спортсменки уже показывают бокс, близкий к качественному мужскому?

— Да, сейчас все больше и больше хорошо подготовленных девчат. А если они выходят на ринг против более титулованных спортсменок, то бьются по полной программе. Женский бокс стал более силовой, боевой, с акцентом на удары. Раньше, можно сказать, были не удары, а, скорее, «тычки». Сейчас есть такие девушки, которые больше похожи на мужчин.

Анастасия Белякова - чемпионка России-2021. Фото Минспорт Челябинской области.

Анастасия Белякова - чемпионка России-2021. Фото Минспорт Челябинской области.

— Действительно, у некоторых женщин мышцы выглядят очень прокаченными, проработанными…

— На мой взгляд, это не показатель готовности. «Качки», может, и смотрятся эффектно, но на ринге это далеко не всегда срабатывает.

— Защита — специальные пластиковые накладки на груди, защита паховой области, — все это действительно спасает девчат в женском боксе?

— Да, защита очень качественная и оберегает от ненужных травм.

— Девушки берегут друг дружку, стараются не бить, скажем, в грудь?

— В бою всякое бывает. Все лупят друг друга. Но защита, повторю, спасает. А ниже пояса в женском, как и в мужском боксе, удары запрещены.

Анастасия Белякова получила приз «Лучший боксер» турнира. Фото Минспорт Челябинской области.

Анастасия Белякова получила приз «Лучший боксер» турнира. Фото Минспорт Челябинской области.

ВЕС НЕ «ГОНЯЮ»

Настя выступает в весовой категории до 60 килограммов. Признается, что держать «боевой» вес для нее это не проблема.

— Это мужчины хорошо «разъедаются». Некоторым приходится сгонять перед турнирами по 10 и даже более килограммов. У девчат, насколько знаю, «гонки» идут максимум килограммов по пять-шесть. У меня вес четко держится. Хотя ем все подряд, не ограничиваю себя. На тренировках все «сгорает». Есть нужно, чтобы сила была, удары хорошие, мощные.

— Настя, уже давно ведутся разговоры о том, чтобы женщины на ринге выступали в юбках. Как ты на это смотришь?

— Да, были такие инициативы. Но они никого не устроили. Есть такие «мужиковатые» девушки, что им явно юбочки не пойдут. Это будет смешно выглядеть. Остановились на обычных шортах. Это и удобно и более спортивно.

— Твои козыри в боксе?

— На ринге я стараюсь придерживаться атакующей тактики и акцентированных ударов.

На вопрос о личной жизни, о том, если у нее друг, Настя уклонилась от ответа. Но потом намекнула, что есть, и он тоже занимается спортом. Правда, не уточнила каким.

Настя Белякова выиграла в финале единогласным решением судей. Фото Минспорт Челябинской области.

Настя Белякова выиграла в финале единогласным решением судей. Фото Минспорт Челябинской области.

БОНУСЫ — ХОРОШИЙ СТИМУЛ

— Как ты считаешь, через несколько лет женский бокс станет еще более «мужским»?

— Все зависит от тренеров, специалистов, самих спортсменок. Даже не знаю, каков женский бокс будет через пять-десять лет. Сегодняшняя молодежь больше ориентируется на смартфоны, другие гаджеты и «игрушки». А в спорте нужно «пахать». Так, что прогнозы здесь давать сложно.

— Говорят, что и женский и мужской любительский бокс в России все больше профессионализируется? Призовые неплохие начали платить, притом одинаково — что мужчинам, что женщинам, дарить новенькие авто за победы...

— Да, раньше на чемпионатах страны вручали только медали и грамоты. Сейчас куда более весомые призы. Думаю, это неплохо стимулирует спортсменок. Это, конечно, приближает любительский бокс к профессиональному. При этом, и мне, и другим спортсменкам то и дело предлагают переходить в профессионалы.

КСТАТИ

Победители и призеры чемпионата России — 2021 по боксу среди женщин кроме призов и подарков получат право представлять страну на чемпионатах мира и Европы в 2021 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Спорт: БОКС