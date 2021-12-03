«Мужчины быстрее разъедаются»: Анастасия Белякова о секретах своей победы на чемпионате России по женскому боксу в Челябинске

Анастасия Белякова - чемпионка мира, Европы, призер Олимпийских игр-2016. Фото Федерации бокса Челябинской области.

В столице Южного Урала «отшумел» чемпионат страны. В копилке команды Челябинской области на домашнем чемпионате пять медалей: «бронза» у Елизаветы Карташковой и Анны Словцовой, «серебро» — у Александры Кулешовой и Ирины Автиной, «золото» — у Анастасии Беляковой.

В финале Анастасия Белякова выиграла у Нуне Асатрян. Фото Минспорт Челябинской области.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира, Европы, многократная чемпионка страны, Заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова после победы в финале рассказала, что подготовка к каждому турниру — это очень тяжелый труд, а перед самим боем нужно уметь правильно настроиться, и, в первую очередь, в своей голове.

Уже перед началом турнира было объявлено, что победитель в каждой из 12 весовых категорий получит 500 тысяч рублей, второй призер — 250, третий — 125. За «золото» презентуют еще и новенький Шевроле Кобальт.

За победу на чемпионате России по боксу среди женщин в Челябинске победители получали ключи от новеньких автомобилей Шевроле. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Чуть позже Настя рассказала, что для нее не имеет значения, где проводится главный турнир страны. Главное — хорошо подготовиться к чемпионату, что это самый важный внутрироссийский турнир.

НЕ БОЛЕЙТЕ ЗА МЕНЯ

— Конечно, в Челябинске поддержка посерьезнее. Много друзей, знакомых, местных тренеров, специалистов. Но это еще и большая ответственность. За тебя все свои болеют, — поделилась впечатлениями Анастасия Белякова.

— Твои родственники тоже на трибунах?

— Нет, я всем сказала, что если и приедут в Челябинск поболеть за меня, то я об этом не должна знать. Настрой сбивается (улыбается)… Все девчата подходят к чемпионату во всеоружии. Почти все долгое время «сидели» на тренировочных сборах. Я вместе со сборной командой станы сначала тренировалась в Кисловодске, а перед самим чемпионатом — две недели в Москве. Работали в парах, на снарядах.

Анастасия Белякова не хотела, чтобы родные болели за нее на трибунах ДС "Юность" в Челябинске. Фото: Алексей МИКУШИН

ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ

Настя Белякова пять лет назад в Рио-де-Жанейро в поединке за выход в финал получила тяжелую травму локтевого сустава и победу присудили сопернице. Однако, это поражение стало историческим для России — бронзовая медаль стала первой для страны в истории Олимпийских игр в женском боксе. Тогда в челябинском аэропорту Настя появилась в гипсе и специальном поддерживающем бандаже, но со счастливой улыбкой…

— После той травмы я довольно быстро пришла в норму. Были медицинские, восстанавливающие процедуры. Начала тренироваться примерно через месяц, а через полгода уже забыла об этой травме. Слава богу, травм больше не было, надеюсь, и не будет, — поделилась воспоминаниями Настя Белякова.

После Олимпиады-2016 Анастасию Белякову в аэропорту встречали друзья, родные и болельщики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАЩИТА СПАСАЕТ

— Конкуренция в женском боксе сегодня? Говорят, девушки стали более техничными, а лучшие спортсменки уже показывают бокс, близкий к качественному мужскому?

— Да, сейчас все больше и больше хорошо подготовленных девчат. А если они выходят на ринг против более титулованных спортсменок, то бьются по полной программе. Женский бокс стал более силовой, боевой, с акцентом на удары. Раньше, можно сказать, были не удары, а, скорее, «тычки». Сейчас есть такие девушки, которые больше похожи на мужчин.

Анастасия Белякова - чемпионка России-2021. Фото Минспорт Челябинской области.

— Действительно, у некоторых женщин мышцы выглядят очень прокаченными, проработанными…

— На мой взгляд, это не показатель готовности. «Качки», может, и смотрятся эффектно, но на ринге это далеко не всегда срабатывает.

— Защита — специальные пластиковые накладки на груди, защита паховой области, — все это действительно спасает девчат в женском боксе?

— Да, защита очень качественная и оберегает от ненужных травм.

— Девушки берегут друг дружку, стараются не бить, скажем, в грудь?

— В бою всякое бывает. Все лупят друг друга. Но защита, повторю, спасает. А ниже пояса в женском, как и в мужском боксе, удары запрещены.

Анастасия Белякова получила приз «Лучший боксер» турнира. Фото Минспорт Челябинской области.

ВЕС НЕ «ГОНЯЮ»

Настя выступает в весовой категории до 60 килограммов. Признается, что держать «боевой» вес для нее это не проблема.

— Это мужчины хорошо «разъедаются». Некоторым приходится сгонять перед турнирами по 10 и даже более килограммов. У девчат, насколько знаю, «гонки» идут максимум килограммов по пять-шесть. У меня вес четко держится. Хотя ем все подряд, не ограничиваю себя. На тренировках все «сгорает». Есть нужно, чтобы сила была, удары хорошие, мощные.

— Настя, уже давно ведутся разговоры о том, чтобы женщины на ринге выступали в юбках. Как ты на это смотришь?

— Да, были такие инициативы. Но они никого не устроили. Есть такие «мужиковатые» девушки, что им явно юбочки не пойдут. Это будет смешно выглядеть. Остановились на обычных шортах. Это и удобно и более спортивно.

— Твои козыри в боксе?

— На ринге я стараюсь придерживаться атакующей тактики и акцентированных ударов.

На вопрос о личной жизни, о том, если у нее друг, Настя уклонилась от ответа. Но потом намекнула, что есть, и он тоже занимается спортом. Правда, не уточнила каким.

Настя Белякова выиграла в финале единогласным решением судей. Фото Минспорт Челябинской области.

БОНУСЫ — ХОРОШИЙ СТИМУЛ

— Как ты считаешь, через несколько лет женский бокс станет еще более «мужским»?

— Все зависит от тренеров, специалистов, самих спортсменок. Даже не знаю, каков женский бокс будет через пять-десять лет. Сегодняшняя молодежь больше ориентируется на смартфоны, другие гаджеты и «игрушки». А в спорте нужно «пахать». Так, что прогнозы здесь давать сложно.

— Говорят, что и женский и мужской любительский бокс в России все больше профессионализируется? Призовые неплохие начали платить, притом одинаково — что мужчинам, что женщинам, дарить новенькие авто за победы...

— Да, раньше на чемпионатах страны вручали только медали и грамоты. Сейчас куда более весомые призы. Думаю, это неплохо стимулирует спортсменок. Это, конечно, приближает любительский бокс к профессиональному. При этом, и мне, и другим спортсменкам то и дело предлагают переходить в профессионалы.

КСТАТИ

Победители и призеры чемпионата России — 2021 по боксу среди женщин кроме призов и подарков получат право представлять страну на чемпионатах мира и Европы в 2021 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru