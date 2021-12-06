12 декабря в Челябинске стартует ежегодный масштабный флешмоб снеговиков в Челябинске

Фото: Снеговики-Добряки

В воскресенье 12 декабря у Ледовой арены «Трактор» состоится флешмоб снеговиков – участников благотворительной акции «Снеговики-добряки». За три года новогодний флешмоб превратился в общегородской праздник добра и креатива. Первый раз он состоялся в Челябинске в 2019 году. Дети и взрослые с радостью приходят на мероприятие, делают удивительные снимки, видео и делятся впечатлениями в соцсетях с хештегом #СнеговикиДобряки.

Фото: Снеговики-Добряки

Фото: Снеговики-Добряки

На 6 декабря к акции 2021 года уже присоединились более 100 участников – снеговиков-добряков. В их числе как крупные компании и малый бизнес, так и коллективы школ и детских садов, РЖД, таможня, нотариальная палата и частные лица – жители нашего региона. Новые участники регистрируются ежедневно. Всем миром будем исполнять новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями. Некоторые участники берут по несколько детских писем Деду Морозу. На сайте снеговикидобряки.рф будет размещено около 500 историй детей, но если количество снеговиков и в конце декабря продолжит расти, организаторы добавят еще историй.

Фото: Снеговики-Добряки

Фото: Снеговики-Добряки

Для участников акции флешмоб – это символ единения в общем добром деле, возможность встретиться на одной площадке, а также привлечь внимание к благотворительности. В этом году нет обилия снега, но организаторы готовы к любым условиям. Даже если снега будет мало, мы умеем творить чудеса при любой погоде! Участники могут изготовить снеговика заранее из других материалов. В прошлые годы фантазии не было предела! Были фигуры добряков из стекла, дерева, пенопласта, пластиковых стаканчиков, шин, даже из еловых веток. Сотрудники компаний стараются, чтобы снеговик соответствовал профилю их деятельности. Организаторы готовы, с согласия участников, после флешмоба перевезти неснежных добряков под окна педиатрических отделений 5 больниц Челябинска, где пройдут поздравления для детей.

Фото: Снеговики-Добряки

В этом году так же, как и в прошлом, акцию поддержала семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Их доверие означает: акция прозрачна и открыта. Алексей и Ирина Текслер не только сами исполняют желания детей, но и подключают к акции друзей, коллег. Губернатор с супругой и сыном участвовали во флешмобе в 2020 году, представили своего снеговика. В этом году мы тоже надеемся увидеть семью губернатора на флешмобе.

Фото: Снеговики-Добряки

В программе флешмоба заряд праздничного настроения для всех, новогодние персонажи разных стран, согревающие танцы и песни! Начало регистрации участников в 13:30. Программа будет проходить с 14.00 до 16.00.

«В этом году акция приобрела статус поистине народной – нас поддерживают соотечественники даже из Китая! Девушка, которая раньше жила в Челябинске, узнала в интернете об акции и решила стать «снеговиком», - рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. – Подобных необыкновенных историй множество. В соцсетях акции мы рассказываем о них каждый день. Народная акция не только поддерживает конкретных детей, но и создает в регионе территорию добра!»

Фото: Снеговики-Добряки

Радует и то, что многие участники присоединяются не первый год. Например, это Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), Клуб единоборств FERRUM, лаборатория «Гемотест» и многие другие. Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» – родоначальник и соорганизатор акции на протяжении 3 лет.

Фото: Снеговики-Добряки

Стоимость каждого индивидуального подарка-мечты – не более 10 тысяч рублей. Ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями, мечтают о том же, о чем и обычные дети: батутах, куклах, велосипедах, конструкторах LEGO, и, конечно, гаджетах – планшетах и телефонах. Для них это не просто крутая вещь – это окно в мир! Оказать поддержку можно и небольшой суммой, перечислив на счет, указанный на сайте снеговикидобряки.рф.

В этом году акция проходит при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.