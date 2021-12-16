В истории с пропавшим в Челябинске студентом юридического колледжа появились новые подробности

Пропавший студент учится на втором курсе Юридического колледжа. Фото: Владимир Корнев/vk.com

В истории с исчезновением студента юридического колледжа Владимира Николаева появились новые подробности. Накануне его мама ездила в полицию, чтобы подать заявление о пропаже. Там ей сообщили шокирующую новость: парень подозревается в торговле наркотиками. Якобы он мог продавать запрещенные вещества с августа 2021 года.

Однако пока речь идет только о снюсе — табаке для рассасывания, за продажу которого уголовного наказания в России нет.

— Мне сказали, что его номер якобы где-то забит как «Вова шайба» (снюс распространяется в круглых черных коробочках, схожих по внешнему виду с шайбой, — Прим. ред.) или «Вова барыга», а у него в подписках увидели группы про продаже снюса». Разве это основание считать несовершеннолетнего наркоторговцем? Ему 17 лет. Они может с друзьями прикалываются просто, — рассказала КП-Челябинск Анастасия Булатова, мать пропавшего подростка.

Приводов в полицию, по словам матери, у Николая не было. В ноябре на него был составлен протокол о нарушении закона о тишине — парень с другом громко слушали музыку после 11 вечера.

Мать считает, что если Владимир действительно совершил преступление, то он должен понести законное наказание. Но перед этим его нужно найти, ведь парню может угрожать опасность. Заявление у женщины приняли, но, по ее словам, без особого энтузиазма.

— Я услышала, что оперуполномоченный сказал своей помощнице, якобы никто не будет Владимира искать. Но это мне непонятно. Ведь если он, несовершеннолетний, торговал наркотиками, то его особенно сильно нужно искать. Ведь это же вопиющая ситуация — подросток наркоторговец, — вспоминает поход в полицию мать Владимира.

С осени 2020 года Владимир жил в Советском районе Челябинска у бабушки. Уже в декабре 2021 он на неделю переехал в Сосновский район к деду. Оттуда подросток и ушел. Как считает мать парня, искать его сейчас нужно в районе прошлого места жительства. Именно там он и мог завести компанию и новый круг общения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт обращения матери Владимира в полицию подтвердили. Ведомство уже занялось поисками молодого человека. Подозрения в распространении наркотиков комментировать в полиции не стали.

Напомним, 17-летний Владимир Николаев ушел из дома в начале недели. После себя он оставил записку, в которой сообщил, что на какое-то время «пропадет с радаров» и поживет в съемной квартире. Родных он попросил сильно о нем не переживать. После этого информации о подростке не было.

Всех, кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить ее по следующим номерам: 8-912-312-88-41, 8-9000-262-386, 8-912-403-18-05.

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