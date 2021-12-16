Не спасут даже шубы и шапки-ушанки: на Челябинск нагрянут лютые морозы

В декабре есть шанс обморозить лицо и руки, если не одеться теплее Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ближайшие 10 дней погода в Челябинске круто изменится. Привычные минус два градуса превратятся в лютые морозы. Синоптики обещают, что в городе похолодает до минус 28. Разбираемся, когда на улице лучше не появляться и сколько это безобразие продлится.

По данным сервиса «Гисметео», вплоть до среды — 22 декабря — в Челябинске сохранится тепло: дневные температуры будут держаться на уровне минус двух градусов. При этом всю неделю ожидается плохая видимость из-за обильных снегопадов: они будут идти круглосуточно и периодически усиливаться.

Скриншот: gismeteo.ru

С 23 декабря в городе резко похолодает: станет -15 градусов, а затем и вовсе -25. И это только днем. А вот ночные температуры больше напомнят крещенские морозы. Двое суток подряд будет держаться -28 — стужа выпадает на выходные. Скорее всего, в это время не спасут ни шубы, ни валенки, ни шапки-ушанки, потому что ветер усилится до 11 м/с.

Синоптики Яндекс.Погоды дают более щадящие прогнозы на вторую половину недели. Хотя считают, что в ближайшие дни температура уже начнет колебаться. Вместо стабильных минус двух градусов, которые предвещают в «Гисметео», метеорологи этого сервиса предполагают понижение до минус шести.

Скриншот: yandex.ru

Что касается погоды с четверга по воскресенье, то там морозы ощущаться не будут, так как столбики термометров начнут передвигаться плавно, рисуя на температурном графике частые параболы: от -13 к -17, а потом от -15 до -11.

Кстати, о графиках. Сервис Рамблер.Погоды составляет диаграммы температур, но там таких скачков нет. Наоборот, с 16 по 22 декабря линия будет практически ровной, отклоняясь плюс-минус на три градуса. А вот уже с 23 числа она резко упадет вниз до -15 градусов. Хотя за день до этого в Челябинске ожидают всего минус три.

Скриншот: weather.rambler.ru

Остается надеяться, что за неделю температура выправится, и Новый год челябинцы встретят во всей смыслах теплой обстановке. Чтобы можно было пойти в ледовый городок или спокойно добраться до новогодней вечеринки.

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