Четверых щенят-малышей выбросят на улицу в Челябинске, если для них не найдутся хозяева

На поиски хозяев есть всего четыре дня. Фото: ОСВВ74

Четверка хвостатых дворняг из Челябинска нуждается в хозяевах. Если животных никто возьмет на передержку до понедельника, то их отвезут на место отлова и снова отпустят на улицу. Там в холод и без еды собаки, которым меньше полугода, могут не выжить.

У этих четвероногих еще нет кличек, есть только номера отлова. Специальная служба забрала их несколько дней назад, но теперь срок содержания, определенный законом, заканчивается. Животных осмотрели ветеринары, привили, стерилизовали, сделали им ветпаспорта. Несмотря на это, собачек снова должны выпустить на улицу.

Первой малышке около 6 месяцев. В отлове о ней говорят как о кроткой и скромной. Собаке «в очках» около пяти месяцев. Ее ласково называют «щенулей». Также в пункте отлова находятся еще два щенка-мальчика из того же помета. Они кастрированы и привиты.

Ее мило называют очень ласковой «щенулей». Фото: ОСВВ74

Фото: ОСВВ74

Фото: ОСВВ74

Сейчас животным ищут добрых хозяев. Но также собаки будут рады и временной передержке, пока кто-то не решится пустить милых собак к себе в дом не на какой-то срок, а на всю жизнь.

Узнать дополнительную информацию о собаках и договориться о передержке или приюте можно по номеру 89220134313.

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