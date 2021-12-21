Пять идей, которые избавят жителей Челябинска от предновогодних хлопот: нарядят за вас елку и доставят все подарки до двери за два часа

С середины декабря Челябинск погружается в предпраздничный хаос: пробки, толкотня в магазинах, переполненный транспорт, все спешат. Спокойно, вы все успеете! Часть предновогодних дел могут сделать разные сервисы. Новый год — это традиции, но предпраздничные хлопоты могут быть на самом деле приятными, если кто-то занимается ими за вас.

1. Новогодний стол подготовят за вас

Перед главной ночью года нужно минимум полдня уделить готовке. Вытереть испарину со лба и с уставшей улыбкой сесть за стол. Мы давно живем по такому сценарию, и даже как-то зазорно от него отступать. А ведь рестораны и супермаркеты Южного Урала предлагают сеты праздничных закусок. Или могут приготовить блюда, которые не все возьмутся делать сами. Например, запеченного поросенка или гуся. Заведения готовы полностью приготовить новогодний ужин — только обязательно нужно оформлять предзаказ. А сэкономленное время можно потратить на общение с близкими.

Стоимость ужина зависит от количества человек и меню. Хороший набор закусок на шесть персон выйдет в 2400 рублей, а запеченный поросенок — в 270 рублей за 100 грамм.

2. Доставка подарков

За неделю до праздников соцсети заполонят посты с фото и видео от ТРК «Алмаз», «Родник» и «Горки». Километровые пробки, злостные клаксоны, на которые давят водители, проклиная белый свет. Еще место на парковке нужно найти. Радость от покупки подарков родным и друзьям тут же улетучивается.

Предлагаем поберечь нервные клетки, не простаивать в пробках и не устраивать битву за последнюю тележку в магазине. Яндекс.Маркет запустил в Челябинске услугу экспресс-доставки. Подарки и другие товары, например, новогодний декор или красивые бокалы, привезут за 1-2 часа. Не только быстрая доставка, но и удобный выбор: специалисты Маркета уже составили каталоги с готовым набором идей презентов для всех. Выручит, если готовитесь к предновогодним посиделкам с коллегами или друзьями, но не успели купить подарки. Курьеры оперативно подоспеют на помощь.

3. Елка с доставкой на дом

Походы на елочные базары с наваленными друг на друга деревьями уходят в прошлое. Не обязательно идти спозаранку на рынок, выискивать наименее пожелтевшую пихту и тащить ее до дома. Сервисы по доставке новогодних деревьев стали очень популярны в Челябинске. Присылают фото и видео деревца в мессенджеры. Привозят оперативно, упакованную в сетку. Может храниться еще несколько дней на балконе и не занимать много места. Как занесете в тепло, дерево распускается прямо у вас в комнате. У таких продавец иногда можно заказать сразу подставку под елку и игрушки. Есть услуги по установке.

Цена зависит от вида дерева и его размеров, чем выше и пушистее — тем дороже. Стоимость начинается от 1500 рублей.

4. Клининг

Генеральная уборка перед праздниками занимает едва ли не сутки. Только вспомните: весь день провозиться с тряпками, ведрами и губками. Хотя дел и так выше крыши, стоило бы заняться более приятными хлопотами, например, списком подарков или нарядов. Попробуйте довериться клинерам — профессиональным уборщикам с арсеналом швабр, бытовой химии и пылесосов. Вам ничего докупать не нужно.

Цены на услугу зависят от площади квартиры и особенностей запроса. В среднем за уборку 40 квадратных метров возьмут от 2000 рублей. Мойка окон и химчистка мягкой мебели оплачивается отдельно.

5. Украшение елки на заказ

«Эта мишура не подходит к игрушкам, сзади шары не вешай, гирлянда криво пошла!». Процесс украшения елки всей семьей не обходится без этих фраз. Приятный момент норовит перерасти в склоку и недовольство наряженным деревом. А ему еще стоять все каникулы. Можно обратиться к специальному сервису украшения елок. Декораторы привезут шары и гирлянды в интересной вам цветовой гамме и оформят елку в едином стиле. У таких компаний много необычных игрушек. Бывают даже из стекляруса в ретростиле — их обычно дают только в аренду. Могут украсить и вашим декором в сочетании со своим. Такая елка точно удивит гостей.

На цену влияет, будут ли игрушки ваши или привозные, а также собираетесь ли вы покупать украшения декоратора или берете их в аренду. Стоимость начинается от 3000 рублей.