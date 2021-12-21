Актеры «Молодежки» открыли дворовую хоккейную коробку в Челябинске

Актер Иван Мулин делает селфи с местными жителями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крепкий лед режут коньки. Со скоростью проносятся актеры из популярного сериала «Молодежка» Иван Жвакин и Влад Канопка. Ничего удивительного, это же хоккейная коробка в Ленинском районе Челябинска. И это не декорация, а одна из лучших площадок для дворового хоккея, которая открылась 18 декабря.

Зимние виды спорта на Южном Урале одни из самых популярных. Только с доступностью спортивных объектов последние десятилетия были проблемы. Сейчас ситуация меняется. Новая хоккейная коробка открылась возле школы № 76 в Ленинском районе Челябинска — во дворе, где начинали играть легендарные хоккеисты братья Макаровы.

Красную ленточку перерезали Игорь Лопаткин, Николай Макаров и Иван Савин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Николай Макаров отметил, что олимпийские чемпионы из Ленинского района начинали карьеру с дворового хоккея. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Площадка стала еще одним объектом большого спортивного проекта. Ее создали с нуля, выровняли поверхность, возвели современный ударопрочный пластиковый борт, залили лед и сделали освещение, чтобы гонять шайбы было удобно даже вечером.

В торжественном открытии хоккейной коробки приняли участие генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин, знаменитый хоккеист Николай Макаров и глава Ленинского района Александр Орел. После церемонии мастер-классы для детей провели хоккеисты Никита Тертышный и Александр Подкорытов. С ними на лед вышли актеры из сериала «Молодежка» Иван Жвакин и Влад Канопка.

— Я сам из Челябинска. Мое детство прошло в парке Пушкина под этими романтическими фонарями, со снежком. И ездить мы могли только прямо, — рассказал актер Иван Жвакин, — Я замечаю, что в городе начались преобразования и меня переполняет только радость. Это дорогого стоит. Это бесценно.

Площадка была построена хоккейным клубом «Трактор» при поддержке «Русской медной компании». Вместе они реализуют проект, который направлен на развитие хоккея в Челябинске и ближайших городах. В прошлом году уже были открыты четыре площадки в столице региона и еще одна в Коркино. Скоро станут доступны для посетителей коробки возле ЧелГУ и в загородном поселке Вишневая горка.

Благодаря современному освещению играть в хоккей здесь можно будет даже вечером. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «Русская медная компания» полностью берет на себя финансовое содержание объекта, заливку, поддержание состояния льда и коммунальное обслуживание, — отметил Игорь Лопаткин, представитель дирекции обособленного подразделения компании в Челябинске.

Жители микрорайонов в восторге. На открытие пришли десятки мальчишек с клюшками и коньками.

— Моему сыну 9 лет, он увлекается хоккеем. Мы всю зиму проводим на хоккейных коробках, но у нас их рядом нет. Ближайшая в 15-20 минутах ходьбы пешком. А сейчас появилась возле нашей школы и около дома. Пока зима, будем ходить каждый вечер и каждые выходные. Сын очень ждал этого открытия, мы притащили всю атрибутику, готовились с самого утра, — поделилась впечатлениями мама юного хоккеиста Юлия.

Детвора от новой площадки осталась в восторге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На базе хоккейной коробки планируют организовать дворовые секции. А еще использовать площадку можно будет и летом, она подойдет для спортивных игр.

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