Доставляет неудобства: челябинский курьер мешает спать жителям Ньютона, гоняя на «Жигулях»

Фото: читатель КП

Жителей челябинского микрорайона «Ньютон» возмутило поведение доставщика пиццы, который уже около месяца дрифтит на проспекте Родионова. В домовых чатах опубликовали видео, как он, выражаясь языком гонщиков, «валит боком», и теперь там только и разговоров, что о всаднике на красных «Жигулях».

— Не в курсе, что за *** (дурачок) гоняет на красных «жигулях» по Родионова вдоль восьмого дома? Последствий, скорее всего, он не понимает.

— Он работает доставщиком пиццы и суши. Я не раз ему делала замечания, что мой новорожденный ребенок пугается от таких звуков.

— Красиво едет так-то... Хотя, *** (дурачком) при этом быть не перестает.

— Я его один раз видела, как он в занос ушел, подумала, что это за клинический идиот. Ему надо вперед проехать и попробовать подрифтовать между деревьев леса.

Судя по всему, жители не особо заценили доставщика, который кроме еды дает еще и угла, а мы нашли этого парня. Он попросил не называть заведение, в котором работает, потому что начальству это может не понравиться. Парень не понимает, чем возмущены люди, и считает, что никакой опасности его дрифт не несет.

— Видно же, что тачек нету, — оправдывает себя любитель быстрой езды. — Один разочек раздали, а они сразу жалуются... Напишите, что дороги не чистят, поэтому машину и заносит.

Очевидно, что такая езда небезопасна, ведь в любой момент из-за угла может выскочить другой автомобиль, да и заносы никто не отменял. Будем надеяться, что доставщик умерит свой пыл, если не хочет заинтересовать сотрудников ГИБДД.

Летом этого года мотоциклист на высокой скорости уходил от полицейских, на встречке столкнулся с автомобилем такси и погиб. После этого родители погибшего потребовали два миллиона компенсации за смерть сына.

Вообще, любители дрифта на дорогах Челябинска встречаются довольно часто. В прошлом году лихачи показали свой скилл возле Центрального стадиона, а потом погнали по улицам Труда, Красной, проспекту Ленина и Воровского. Видео гонщиков стали популярными и привлекли внимание ГИБДД, особенно момент, где парень выскочил на встречную полосу и едва не влетел в другую машину. Другой водитель был на волоске от аварии возле ТРК «Родник».

Гонщики приходили в эфир радио «Комсомольская правда» и рассказали, что им попросту негде кататься по ночам. А если их лишат прав — пересядут на трамвай. Подробности читайте в нашем материале.

Недавно администрация Челябинска сообщила, что рядом с бывшей городской свалкой собираются построить автокомплекс с современной гоночной трассой. На работы планируется потратить порядка 160 млн рублей.

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