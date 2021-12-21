В Челябинске единогласно приняли новый генплан на ближайшие 20 лет

Один из принципиальных моментов — Челябинск больше не будет расти вширь Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главный стратегический документ для Челябинска обсуждался с 2019 года. Именно генеральный план города определяет, как дальше будет развиваться мегаполис, какие части отдадут под застройку, какие сохранят зелеными, где пройдут новые дороги и каким будет общественный транспорт.

Проект представила столичная компания «Гипрогор», которая разработала документ.

Один из принципиальных моментов — Челябинск больше не будет расти вширь, обрастая все новыми микрорайонами.

— Закрепили наш отказ от разрастания города, точки его развития находятся внутри, — прокомментировал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. — Планируем перепрограммировать кварталы с аварийными и ветхими домами, промзоны. До 2041 года новое жилье будет строиться на существующих возможностях.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Также в генплане выделена зона исторического центра, которая подлежит сохранению. Общественные пространства должны быть максимум в 12 минутах ходьбы от жителей. Сохраняется природный ландшафт. По словам Крутолапова, площадь зеленых территорий к 2041 году увеличится на 1 тыс. га и достигнет 41 тыс. га. Количество зеленых насаждений должно достигнуть 11,8 кв. м. на человека, сегодня этот показатель — 5 кв. м.

За время рассмотрения документа поступило около 500 обращений с просьбами внести правки в генеральный план. Так, беспокойство вызывала зона городского бора, строительство парковки в районе Лыжной базы на Северо-Западе. От этих планов администрация отказалась и в принятом генплане этих участков уже нет.

Отодвинуты сроки строительства улицы Ворошилова за счет садов и продления Комсомольского проспекта.

— Строительство улицы Ворошилова отнесено на 2041 год, — прокомментировал главный архитектор Павел Крутолапов. — там требуется изъятие садовых участков, но это не самоцель. Проект магистрали должен рассматриваться комплексно.

Что касается продления Комсомольского проспекта, разработчики просто не стали указывать сроки строительства дроги.

— Приоритетный документ — схема территориального планирования, которая разрабатывается на уровне области. Комсомольский проспект — одна из связующих осей для агломерации, поэтому она остается в генплане, но нет точных сроков его появления, — прокомментировал Павел Крутолапов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru