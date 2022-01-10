Сеть АЗС «Газпромнефть» предложила клиентам новый цифровой сервис

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» внедрила новый цифровой сервис для клиентов. Сервис уже доступен почти на 700 автозаправочных станциях сети. До конца ноября этот функционал планируется реализовать еще на 140 сервисных АЗС «Газпромнефть» в России.

Теперь поблагодарить любого из сотрудников АЗС и оставить чаевые можно по QR-коду, который размещен у топливно-раздаточных колонок (ТРК) и в прикассовой зоне торгового зала. Для этого необходимо отсканировать QR-код, выбрать по фото заправщика или оператора, которого хочется отметить, и указать сумму для перевода.

«На наших АЗС клиентов ждет не только качественное топливо и вкусный кофе в дорогу, но и сервис, за который хочется поблагодарить сотрудников станций. Мы учитываем мнение потребителей и слышим, что наличных зачастую просто нет под рукой в тот момент, когда есть желание сказать спасибо за качественно оказанную услугу. В ответ на запрос клиентов в линейке наших цифровых продуктов появилась возможность материально поблагодарить сотрудника АЗС за сервис высокого уровня с помощью QR-кода, не используя наличные», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.