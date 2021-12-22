В Челябинской области загорелся газопровод

Газ вспыхнул в 3 часа ночи. Фото: vk.com/podslushano_chbrk

В Чебаркульском районе ночью 22 декабря загорелся газопровод. Инцидент произошел недалеко от деревни Боровое, в нескольких километрах от Чебаркуля. Поднявшийся в небо столб пламени (происходило факельное горение газа) и окружавшее его зарево заметили многие жители района. Некоторые из очевидцев сообщают, что все началось со взрыва.

Горел подземный газопровод на участке Чебаркуль — Катав-Ивановск. Эта труба — отвод от магистрального газопровода высокого давления, идущего из Уренгоя в Ужгород. Труба 50-сантиметрового диаметра проложена на метровой глубине.

Фото: vk.com/podslushano_chbrk

Первые сообщения о пожаре поступили около 3 часов ночи. В региональном ГУ МЧС рассказали, что ближайшие жилые дома находятся в 2 километрах от места ЧП, поэтому угрозы перехода на них огня не было. В тушении пожара участвовали 58 человек, использовали 18 единиц техники.

Фото: vk.com/podslushano_chbrk

В ликвидации пожара задействовано 58 человек и 18 единиц техники. Фото: МЧС

Горение удалось ликвидировать в 6:55.

Сотрудники газовой службы экстренно переключили потребителей на резервную ветку газопровода.

Причину пожара сейчас пытаются выяснить эксперты.

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