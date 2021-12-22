Челябинская область обеспечена водой до половодья

Летом в Челябинской области достроили ключевой объект безопасности водоснабжения – Долгобродский канал. Фото: Минэкологии.

По информации отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябинской области, дефицита воды в регионе не наблюдается. Водоемы наполнены и запасов воды хватит до весеннего половодья.

Особое внимание депутаты комитета уделили наличию разрешительных документов на заборы воды. Нелегитимные заборы воды продолжаются из озера Сугомак, Зацепинского водохранилища на реке Большой Маук, Мало-Саткинского водохранилища на реке Малая Сатка и Брединского водохранилища на реке Синташта.

Депутаты также обсудили планы по ремонту аварийных гидротехнических сооружений. В Златоусте уже разработан проект капитального ремонта ГТС Айского водохранилища, финансирование запланировано за счет средств федерального бюджета по госпрограмме «Охрана окружающей среды Челябинской области» в 2022-2024 годах.

Непростая ситуация с водоснабжением складывается в Брединском районе. Там забор воды из водохранилища на реке Синташта осуществляется без разрешительных документов, а ГТС находится в аварийном состоянии. В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт гидротехнического сооружения.

— Муниципалитет должен принять исчерпывающие меры по заключению договора на водопользование осуществляющим забор воды предприятием, а также взять на контроль подготовку конкурсной документации, чтобы разместить ее в начале следующего года, — подчеркнул председатель областного парламента Александр Лазарев. — Вопрос будем обсуждать с депутатами всех уровней власти на Ассамблее, которая проводится на площадке Законодательного собрания.

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