После сильного снегопада дороги Челябинска превратились в кашу, теперь их засыплют реагентами

Фото: Ирина ФАДЮШИНА / Галина ФЕДОРЧЕНКО
Накануне в Челябинске прошел сильный снегопад, который стал причиной десятибалльных пробок. Снег продолжал идти и ночью, поэтому работы у дорожников было хоть отбавляй.
Как сообщает Миндортранс, среднее количество осадков, выпавших за сутки в регионе, составило 15 см. Очищать улицы вышли 200 единиц снегоуборочной техники, но насколько они справились и как выглядел Челябинск сегодня с утра, показываем в нашей подборке.
Такую кучу снега накидали на Кировке
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Из-за машин снег на дорогах превратился в кашу
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
В мэрии предупредили, что увеличат использование реагентов, однако будут работать в соответствии с регламентами.
— Лужи на дорогах и образование снежных «каш» сейчас, в первую очередь, связаны с плюсовыми температурами, которые были как ночью, так и днем! Сейчас обработка противогололедными материалами ведется точечно, для ликвидации скользкости на дорогах. Например, сегодня утром, две фуры не могли сдвинуться в горку из-за наката на Свердловском проспекте, и образовалась огромная пробка. Также жалобы поступают от водителей общественного транспорта, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Бортовой камень winter edition
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Во дворах сегодня тяжело даже ходить
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Напомним, со вчерашнего утра из-за снегопада закрыли челябинский аэропорт. Взлетно-посадочную полосу пытались чистить весь день, но снег не прекращался. Возобновить работу воздушной гавани удалось только в час ночи.
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