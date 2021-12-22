После сильного снегопада дороги Челябинска превратились в кашу, теперь их засыплют реагентами

Фото: Ирина ФАДЮШИНА / Галина ФЕДОРЧЕНКО

Накануне в Челябинске прошел сильный снегопад, который стал причиной десятибалльных пробок. Снег продолжал идти и ночью, поэтому работы у дорожников было хоть отбавляй.

Как сообщает Миндортранс, среднее количество осадков, выпавших за сутки в регионе, составило 15 см. Очищать улицы вышли 200 единиц снегоуборочной техники, но насколько они справились и как выглядел Челябинск сегодня с утра, показываем в нашей подборке.

Такую кучу снега накидали на Кировке Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Из-за машин снег на дорогах превратился в кашу Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В мэрии предупредили, что увеличат использование реагентов, однако будут работать в соответствии с регламентами.

— Лужи на дорогах и образование снежных «каш» сейчас, в первую очередь, связаны с плюсовыми температурами, которые были как ночью, так и днем! Сейчас обработка противогололедными материалами ведется точечно, для ликвидации скользкости на дорогах. Например, сегодня утром, две фуры не могли сдвинуться в горку из-за наката на Свердловском проспекте, и образовалась огромная пробка. Также жалобы поступают от водителей общественного транспорта, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Бортовой камень winter edition Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Во дворах сегодня тяжело даже ходить Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Напомним, со вчерашнего утра из-за снегопада закрыли челябинский аэропорт. Взлетно-посадочную полосу пытались чистить весь день, но снег не прекращался. Возобновить работу воздушной гавани удалось только в час ночи.

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