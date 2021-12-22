Расходы областного бюджета увеличатся по целому ряду направлений

Сохранение лесов от пожаров – важная статья расходов областного бюджета. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Комитеты регионального парламента рассмотрели поправки в законопроект «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ во втором и третьем чтениях планируется принять на последнем в этом году заседании 23 декабря. Расходы на многие программы увеличены.

ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

Председатель Законодательного собрания Александр Лазарев принял участие в заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Спикер областного парламента отметил, что в бюджете существенно увеличены расходы на программы по строительству.

— Беспрецедентное увеличение расходов заложено практически по всем госпрограммам, которые курирует комитет по строительной политике и ЖКХ, — сказал Александр Лазарев . — Мы видим, что проведена работа профильными министерствами правительства Челябинской области. Самое главное, чтобы эти финансовые ресурсы сработали на результат.

Председатель областного парламента Александр Лазарев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За счет дополнительных средств федерального и областного бюджетов в 2022 году ко второму чтению на 2,8 млрд рублей увеличены расходы по четырем программам в сфере строительной политики.

— На доступное и комфортное жилье предусмотрено увеличение расходов с 3,7 до 3,9 млрд рублей, — озвучил новые параметры первый заместитель председателя комитета по строительной политике и ЖКХ Александр Мотовилов. — На капитальное строительство — с 1,7 млрд до 2,5 млрд рублей, включая строительство трех школ и двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Увеличены расходы на дорожное хозяйство и жилищное строительство в Челябинской области.

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ И ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ

На следующий год увеличивается и финансирование госпрограмм по развитию агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Челябинской области.

Ко второму чтению документа финансирование главного управления лесами выросло в 1,6 раза за счет средств федерального бюджета. Почти 422 млн рублей будет направлено на защиту лесов от пожаров и незаконных вырубок. В том числе на видеомониторинг пожарной опасности, приобретение техники и оборудования. Около одного миллиона рублей выделит областной бюджет на внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Также в бюджете заложены средства на повышение зарплаты работникам лесничеств, их обучение, приобретение жилья молодым специалистам.

Ко второму чтению бюджетные ассигнования увеличены на следующий год министерству сельского хозяйства на 150 млн рублей. Они запланированы в сумме 3,4 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку фермеров, развитие сельской кооперации и сельского туризма, развитие отраслей агро-промышленного комплекса, его модернизацию.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА

На заседании комитета Законодательного собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутаты одобрили поправки, поступившие к проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», по вопросам ведения комитета. Поправки увеличивают общий объем финансирования государственных программ.

— На развитие информационного общества в Челябинской области добавлено 30 миллионов рублей, в том числе 12 миллионов федеральных средств будет направлено поликлиникам для технического оснащения диспетчеров Единой службы оперативной помощи гражданам по номеру 122, — прокомментировал председатель комитета Павел Шиляев. — Это бесплатный номер, по нему жители смогут круглосуточно обращаться с любыми вопросами по тематике COVID-19, Финансирование подпрограммы «Повышение транспортной доступности для населения» увеличено на 42,6 миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдет на переоборудование автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива.

Увеличится финансирование подпрограммы «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов».

— Наш регион предусмотрел в бюджете 2022 года средства на поддержку предприятий, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКРов), мы считаем эту меру поддержки большим шагом вперед, — прокомментировал первый заместитель председателя комитета Владимир Перезолов.

По оценке экспертных организаций, Челябинская область входит в число российских лидеров по количеству внедрений научных достижений в производство.

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