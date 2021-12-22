Безопасный Новый год: в Челябинске Дед Мороз и Снегурочка вышли на переезд

Дед Мороз и Снегурочка пришли на железнодорожный переезд в Челябинске. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Сотрудники Южно-Уральской магистрали привлекли внимание водителей к проблеме нарушений правил дорожного движения необычной акцией. Сделали это в формате новогоднего утренника. И погода была под стать: с неба падали крупные хлопья снега. Сказочные персонажи не просто создавали новогоднее настроение, но и активно вели просветительскую работу. Водителям раздавали памятки и просили соблюдать правила движения на переездах.

Мероприятие проходило на переезде 2109 км в Челябинске. Его выбрали не случайно — интенсивность движения здесь очень высокая. Через переезд лежит путь более двух тысяч автовладельцев, которые утром едут из Чурилово на работу, а вечером домой. Некоторые из них пытаются сэкономить драгоценные минуты, не понимая, что опрометчивый поступок может привести к серьезным последствиям, а иногда и к настоящей трагедии.

Соблюдение правил дорожного движения - главный залог безопасности. Фото: пресс-служба ЮУЖД

СМИНАЕТ, КАК КОНСЕРВНУЮ БАНКУ

— Поезд за одну секунду проезжает 25 метров пути. При средней скорости 60-70 километров в час, его тормозной путь составляет 600-800 метров, что занимает в длину порядка шести футбольных полей. И поезд с легкостью сомнет машину так же, как ваша машина с легкостью сминает консервную банку, — рассказывает главный инженер Чуриловской дистанции пути Александр Каравдин.

Дед Мороз, Снегурочка и персонажи популярного мультфильма «Щенячий патруль» призвали водителей не нарушать с помощью простых, но вполне доходчивых лозунгов: «Остановись!», «Будь бдителен!», «Соблюдай правила!». Компанию персонажам составила железнодорожная молодежь. Хорошее предновогоднее настроение было обеспечено всем без исключения.

На переезде близ Чурилово сказочные персонажи раздавали водителям памятки по безопасному вождению. Фото: пресс-служба ЮУЖД

13 ДТП И 400 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ

— Вместе со сказочными персонажами мы пытаемся донести до водителей, казалось бы, простые истины, — говорит дежурный по сортировочной горке станции Челябинск-Главный Сергей Голубь. — Одни встречают нас с улыбкой, другие проезжают мимо, не замечая. Многим кажется, что они все знают и без напоминаний. Но почему-то статистика дорожно-транспортных происшествий вселяет тревогу. Аварии случаются, а ведь в них может пострадать не только водитель автомобиля, но и локомотивная бригада, а также пассажиры поезда при экстренном торможении.

Несмотря на то, что в 2021 году количество нарушений ПДД водителями автотранспорта при пересечении железнодорожных переездов на полигоне ЮУЖД снизилось в два раза, проблема безопасности остается актуальной. С начала года из-за нарушения водителями правил пересечения железнодорожного пути произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Более того, также с начала года дежурные по переездам зафиксировали более 400 нарушений ПДД водителями.

Необычные и яркие акции прошли в Оренбурге, Орске, Кургане и Златоусте. Железнодорожники уверены, такие мероприятия помогают более доступным, неформальным языком донести основные правила поведения вблизи железнодорожного переезда. Кроме того, в течение года железная дорога активно работает с автопредприятиями, водителями, вместе проводит рейды, осмотры переездов совместно с ГИБДД, а также целый комплекс мероприятий направленный, на повышение уровня безопасности на переездах.

Хорошее настроение всем было обеспечено! Фото: пресс-служба ЮУЖД

Но главным залогом безопасности, по-прежнему, остается строгое соблюдение правил всеми водителями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru