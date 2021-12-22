Семьи Челябинской области, нуждающиеся в поддержке, получат новые выплаты

Новые областные выплаты начнутся уже с 2022 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Депутаты рассмотрели на комитете по социальной политике проект закона Челябинской области, который предусматривает введение с 1 января 2022 года нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго ребенка. Размер пособия составит 50 процентов величины прожиточного минимума на детей, установленной в Челябинской области (в 2022 году 6 222 рубля). Закон будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться одному из родителей (усыновителей), опекуну на второго ребенка, не достигшего возраста одного года. Закон действует до 31 декабря 2024 года.

Предусмотренная проектом закона мера социальной поддержки будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленную в Челябинской области (в 2022 году — 11 887 рублей).

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

Ежемесячная выплата будет назначена родителям детей, страдающих фенилкетонурией. Это тяжелое наследственное заболевание, при котором нарушен обмен аминокислот. Отсутствие лечения и специальной диеты может привести к поражению центральной нервной системы.

В связи с высокой стоимостью специализированных продуктов для питания детей с фенилкетонурией решено оказать дополнительную поддержку семьям, воспитывающим таких детей, независимо от уровня их дохода. Законопроект внесен в Законодательное собрание губернатором Челябинской области.

Семьи, в которых воспитываются дети с фенилкетонурией, будут получать ежемесячно 5 тысяч рублей. Предусмотрена ежегодная индексация пособия с 2023 года.

По информации Минздрава в регионе проживает 99 детей с фенилкетонурией. Все они нуждаются в безбелковой и низкобелковой диете.

СНИЖЕН СТАЖ ДЛЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Депутаты комитета по социальной политике поддержали изменения в региональный закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области». С 1 января 2022 года будет снижена продолжительность страхового стажа, необходимая для присвоения звания с 40 до 35 лет для мужчин и с 35 до 30 лет для женщин. Проект закона также внесен губернатором.

С учетом этих изменений граждан, которые будут иметь право на установленные для ветеранов труда Челябинской области меры социальной поддержки, станет больше на 4 тысячи 304 человека.

Из-за увеличения количества ветеранов труда также принято решение изменить срок рассмотрения вопроса о присвоении звания. Он составит 30 не календарных дней, а рабочих.

Проект закона будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания.

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