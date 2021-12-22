Гордума приняла Генеральный план и бюджет Челябинска

Миасс станет осью природно-рекреационного каркаса Челябинска. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Депутаты Челябинской городской Думы единогласно проголосовали за принятие бюджета на 2022 год и плановый период 2023 — 24 годов. Планируемый объем доходов на 2022 год составит 42 млрд 794,9 млн рублей. Объем расходов — 43 млрд 579,1 млн рублей.

Дефицит составит 784,2 млн рублей. Большая часть суммы будет направлена на социальную сферу — почти 37 млрд рублей. За три года планируется ликвидировать нехватку мест в детских садах и школах, в бюджете предусмотрено приобретение и строительство зданий для этих целей. Также заложено финансирование на реализацию национальных проектов, развитие улично-дорожной сети.

Долгожданным документом стал Генеральный план Челябинска, который разрабатывался с 2017 года. За это время поступило около 700 предложений и замечаний, которые учтены в итоговом документе.

— Генплан города должен включать основные направления Стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года, в рамках которой были сформулированы цели и задачи пространственного развития города. На его основе будут разработаны новые правила землепользования и застройки, — подчеркнул председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — Генплан предусматривает комплексное развитие застроенных территорий, будет создан зеленый каркас Челябинска, количество зеленых насаждений увеличится, а река Миасс станет природно-рекреационной зоной.

Впервые в Генеральном плане за центром Челябинска закреплен статус исторического центра. Об этом много раз высказывались жители города и эксперты на публичных слушаниях. Это даст возможность установить особый режим развития хозяйственной деятельности в этих границах, включая градостроительную, что повысит туристическую привлекательность. Город будет иметь свое лицо, свою самоидентичность с исторической и культурной точек зрения. Историческая зона будет ограничена улицами Братьев Кашириных, Российской, Тимирязева и Свердловским проспектом.

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