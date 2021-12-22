«Отношение как к людям второго сорта»: водитель троллейбуса — об автохамах, бросающих машины на остановках

Часто подъехать к остановке у водителей общественного транспорта нет никакой возможности. Фото: читатель КП-Челябинск.

В Челябинске полным ходом идет транспортная реформа. Но пока меняется оснащение, современные трамваи встают на новые рельсы, ожидается пополнение троллейбусов, а кондукторов заменяют валидаторы, одна вещь похоже остается прежней — отсутствие культуры у некоторых горожан.

Ранее «Комсомольская Правда-Челябинск» публиковала колонку водителя троллейбуса, который пожаловался на «зайцев», предпочитающих не платить за проезд, если нет кондуктора. И вот еще один «крик души», на этот раз о водителях авто.

Наглые автомобилисты бросают свои машины прямо на остановках общественного транспорта. Троллейбус, в отличие от маршрутки, не может остановиться где попало. В результате общественный транспорт не может подъехать к остановке, а пассажиры вынуждены пробираться мимо плотно стоящих железных коней.

— Они ставят по две, по три машины на остановке и уходят по своим делам. Бывает, просто стоят. Один раз стоят, блатные какие-то, семечки щелкают. Я к ним обратился, а они меня послали. Другой раз, таксист стоит, я прошу машину убрать, а он «Ну, ты крутишь баранку? Крути дальше». У них пренебрежение и к водителям, и к пассажирам, относятся как к людям второго сорта.

Есть остановки, где постоянно стоят машины. А основные пассажиры – это же пенсионеры. Для них и пару лишних метров пройти сложно. Сейчас еще зима: гололед, снег на остановках, поэтому и взрослому человеку может быть трудно дойти. Но водителям плевать, оставляют машины и все. А люди в основном ко мне же подходят с претензиями, что я их «выкидываю». Бабушка вот подходит, говорит: «Внучек, а ты высадить поближе не можешь? У меня ноги больные, я не дойду». А я что? «Нет, бабушка, нельзя поближе, заставлено все!». Под Новый Год еще больше оставлять машины стали. Ну, и люди возмущаться тоже стали еще больше!

Проблема может быть решена установкой камер и увеличением штрафов. Они бы надежно «отбили» у водителей желание вставать в неположенных местах.

ЧТО ГОВОРЯТ В ГИБДД?

В Госавтоинспекции уверяют: их сотрудники внимательно следят за ситуацией на остановках транспорта, однако нарушения выявляются не часто. Точную статистику нам предоставить не смогли.

С другой стороны, понятно, что за всеми не уследишь. В ГИБДД уверены, что проблема может решиться просто — водителям достаточно начать следить за своими действиями и перестать парковаться на остановках.

И действительно, никакая транспортная реформа не может пройти без поддержки граждан. Пусть даже она и будет заключаться в банальном подчинении правилам вроде постоянной оплаты проезда и парковке в разрешенных для этого местах. Тогда не понадобится ни большого количества контроллеров, ни сотрудников ДПС.

В случае, если пассажиры или водители общественного транспорта, а также пешеходы, замечают нарушение, то они могут сообщить о нем в дежурную часть. Сделать это можно по номеру +7 (351) 728-60-10 или +7(351)728-60-11. Также можно снять фото или видео и отправить его в органы через сайт Госавтоинспекции или портал Госуслуг.

— Если такое нарушение выявляется, то составляется административный материал, транспортное средство может быть задержано и помещено на штрафстоянку, водитель может получить штраф в 1 тысячу рублей, — рассказали в ГИБДД.

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