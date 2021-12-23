Предприятие работает два века: кого же там принимают на работу

В следующем году свой юбилей — 265 лет с момента основания — отметит старейшее предприятие города Кыштым «Кыштымское машиностроительное объединение». Этот завод занимается производством горно-шахтного, конвейерного и флотационного оборудования. Два с половиной столетия он сохраняет традиции качественного подхода к делу и развивается, внедряя новые технологии и улучшая условия труда.

Перспективы роста

В трудный с экономической точки зрения год компания не только выстояла, но и нарастила объемы производства и сбыта. Были заключены договоры в рамках гособоронзаказа, что открывает новые перспективы:

— Это накладывает на нас колоссальную ответственность, потому что требования, предъявляемые к этой продукции, очень высокие. После оценки возможностей КМО стало понятно, что мы справимся. Договор уже подписан, — рассказывает генеральный директор Юрий Еремин. — Готовую продукцию будет принимать представитель военного ведомства.

Продукцией завода заинтересовалась крупная индийская компания. Ее делегация уже побывала на предприятии. Для них КМО изготовит шатровые опоры для добычи нефти из скважин. В следующем году планируется выпустить порядка 400 штук. К ним идет блок управления. В зависимости от региона установки, он, может быть, в виде навесов или закрытых блок-боксов, в них монтируется гидро- или маслостанция по требованию заказчика. КМО берет на себя не только изготовление всех металлических частей, но и работы по монтажу и испытаниям.

Обновили продуктовый портфель

Вся работа на предприятии разделена на три направления. Первое — повышение операционной эффективности. Ведется большая работа по выстраиванию межцеховой кооперации, совершенствованию организационных процессов, что увеличивает производительность труда и избавляет сотрудников от лишних движений.

Второе направление — работа с издержками и курс на тотальное обновление. Пришлось закрыть участок крупнотоннажного литья, для модернизации которого требовались колоссальные инвестиции. но руководство компании быстро нашло альтернативу и превратило «минус» в «плюс». Было принято решение отдать цех на аутсорсинг и развивать участок точного литья.

— Для коллектива это совершенно новые изделия, поэтому пока разрабатываем технологию и отрабатываем процесс литья. В настоящий момент из 74 выбранных позиций мы отлили 64. Переводим их в серийное производство. Первые успехи уже есть, — с гордостью говорит Юрий Еремин.

Кроме того, на заводе решились на перепланировку и модернизацию цеха металлоконструкций. Убрали участок по термической обработке металла, перенесли машины плазменной и газовой резки в конец цеха и разместили их не друг за другом, как раньше, а параллельно и тем самым расширили рабочее пространство для сварщиков.

Третье направление — обновление продуктового портфеля. На предприятии открыли участок по производству трубчатой анкерной крепи. Начали ее производство в первую очередь для компании «КанексШахтострой». Основная задача сейчас — обеспечить необходимый ей объем и качество. Сейчас на КМО изготавливают по 5 т. в месяц. С января 2022 года должны выйти на 10 т.

С заботой о людях

Но главная ценность на правильном предприятии — не продукция, а сотрудники. Это хорошо понимают на КМО, поэтому там есть достойная, и строго два раза в месяц, без задержек, заработная плата; официальное трудоустройство, что гарантирует отчисления в пенсионный фонд, а значит и будущую пенсию работников; полный социальный пакет; предоставление жилья и компенсации проезда иногородним работникам; компенсация 50% затрат на питание в заводских столовой и буфете. Уже третий год на АО «КМО» действует программа по добровольному медицинскому страхованию работников (ДМС) — воспользовавшись страховкой можно бесплатно получить медицинскую консультацию, приобрести лекарства или сдать анализы, воспользоваться стоматологическими услугами.

Есть вакансия

Увеличение объемов производства требует расширения штата и привлечения новых специалистов. На заводе реализуется программа наставничества, когда за молодым специалистом закрепляется более опытный сотрудник и ведет его на протяжении всего пути до получения им квалификации.

— У нас можно прямо на месте получить по некоторым специальностям рабочую профессию, даже если нет соответствующего образования и опыта работы. А специалисты одного профиля могут получить через курсы, которые проводятся также на предприятии, смежную, вторую профессию, переквалифицироваться, — объясняет Юрий Еремин.

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