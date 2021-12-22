В Челябинске задержали мужчину, убившего девять лет назад жителя ХМАО в Курганской области

Фото: СУ СКР по Курганской области

Сотрудники полиции, СК и ФСБ задержали в Челябинске мужчину, находившегося в федеральном розыске за убийство жителя Ханты-Мансийска в деревне Предеина Каргапольского района Курганской области. Преступление произошло 8 октября 2021 года и с тех пор главный подозреваемый скрывался от следствия. Он сменил имя и фамилию, а также жил в разных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, злоумышленник играл в карты вместе со своими знакомыми в одном из частных домов. В какой-то момент у него завязался конфликт с жителем Ханты-Мансийска, в результате чего он выстрелил из охотничьего обреза в грудь мужчине. Сразу после этого злоумышленник стал угрожать оружием другому игроку, чтобы тот помог ему выехать на автомобиле за пределы Курганской области. Вскоре прибывшие на место происшествия правоохранители нашли тело убитого в овощной яме.

Более 9 лет мужчина находился в федеральном розыске, скрываясь от уголовного преследования на территории различных субъектов Российской Федерации, используя поддельный паспорт на другое имя и фамилию. С целью избежания ответственности за совершенное убийство он неоднократно менял адреса жительства, номера и марки телефонов. Но по итогу мужчину все-таки задержали. Квартиру, где он находился, брали штурмом.

— 22 декабря 2021 года в результате непрекращающейся работы по раскрытию преступлений прошлых лет подозреваемый, 1963 года рождения, длительное время скрывавшийся от уголовного преследования за пределами Курганской области задержан на территории Челябинска. По месту проживания мужчины обнаружено и изъято орудие совершения убийства, а также поддельные документы, удостоверяющие его личность, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Задержанному мужчине предъявили обвинение по двум уголовным статьям — «Убийство» (ч.1 ст.105) и «Угроза убийством» (ст.119 УК РФ). Сейчас проводятся следственные действия на закрепление доказательной базы. Также решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru