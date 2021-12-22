В Курганской области сотрудницы отдела полиции подрались из-за своего начальника

Драку между сотрудницами пыталась разнять их коллега, но она пострадала в процессе. Фото: Тимур ХАНОВ

В отделе полиции Куртамышского района Курганской области произошла драка между двумя сотрудницами правоохранительных органов. Одна из женщин приревновала другую к своему гражданскому мужу, который является начальником этого же отдела. В ГУ МВД по Курганской области начали проверку по факту инцидента.

— Начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудников, — прокомментировали корреспонденту «Комсомолки» в ведомстве.

По данным СМИ, гражданская жена пришла в отдел полиции с молотком. Она якобы набросилась с ударами на предполагаемую разлучницу. Драку пыталась разнять их коллега, но она в процессе получила удар по голове от сестры нападавшей, которая тоже работает в этом месте.

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