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Общество22 декабря 2021 14:15

В Курганской области сотрудницы отдела полиции подрались из-за своего начальника

В МВД начали служебную проверку
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Драку между сотрудницами пыталась разнять их коллега, но она пострадала в процессе.

Драку между сотрудницами пыталась разнять их коллега, но она пострадала в процессе.

Фото: Тимур ХАНОВ

В отделе полиции Куртамышского района Курганской области произошла драка между двумя сотрудницами правоохранительных органов. Одна из женщин приревновала другую к своему гражданскому мужу, который является начальником этого же отдела. В ГУ МВД по Курганской области начали проверку по факту инцидента.

— Начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудников, — прокомментировали корреспонденту «Комсомолки» в ведомстве.

По данным СМИ, гражданская жена пришла в отдел полиции с молотком. Она якобы набросилась с ударами на предполагаемую разлучницу. Драку пыталась разнять их коллега, но она в процессе получила удар по голове от сестры нападавшей, которая тоже работает в этом месте.

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