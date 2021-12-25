Моря нет, а морской отряд есть: показываем, что он делает в «запретке» Челябинской области

Моряки стерегут северную границу Озерска. Фото: Алексей Китаев

В Челябинской области действует особый морской отряд войск национальной гвардии. Вдали от всех морей они стерегут северную границу закрытого города Озерск, которая пролегает по озеру Иртяш. В преддверии 15-летия с момента создания части военнослужащие показали свою работу.

Лицом в лед человека положили во время учений. Фото: Алексей Китаев

На охраняемый участок по легенде проник нарушитель на снегоходе. При помощи радиолокационной системы и видеонаблюдения его обнаружили. После этого по тревоге была поднята группа бойцов на катере на воздушной подушке «Хивус-10». Они уже задержали «нарушителя» и передали его полиции.

Нарушителя обнаружили при помощи радиолокационной системы. Фото: Алексей Китаев

— «Хивус-10» предназначено для перевозки противодиверсионных групп. Вместимость — 10 человек, ходит как по льду, так и по воде. Плавсредство способно развить скорость до 70 километров в час с дальностью хода до 250 километров, выдерживая, при этом, температуры до минус 35 градусов по Цельсию, — передали слова командира поисково-спасательного катера Александра Беспалова в пресс-службе Росгвардии.

«Хивус-10» может разгоняться до 70 км/ч. Фото: Алексей Китаев

Также моряки помогают простым людям. Незадолго до учений на одном из островов озера Иртяш пожилому мужчине стало плохо. Моряки оказали ему помощь и доставили его в больницу.

В катер вмещается до 10 моряков. Фото: Алексей Китаев

Пересечь северные границы Озерска незамеченным невозможно. Фото: Алексей Китаев

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