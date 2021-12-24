Златоустовский машиностроительный завод: успешный год, новые цели, задачи

Настольная плита «Мечта-212Ч» производства «Златмаш» в этом году стала лауреатом всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Фото АО "Златмаш".

Новый год — это время подведения итогов прошедшего года, осмысления успехов и достижений. Сегодня уверенно можно говорить о том, что Златмаш и весь коллектив предприятия идут по верному пути. Об этом свидетельствуют и цифры.

ОБОРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Все серийные договоры на изготовление продукции наше предприятие в 2021 году выполнило досрочно — в октябре. В части опытно-конструкторских разработок (ОКР) по новым темам завод по максимуму выполняет те обязательства, которые поставлены перед ним. Однако разработчики изделий до сих пор вносят корректировки в конструкторскую документацию, что отодвигает срок сдачи продукции и расчет за нее. Дополнительно к существующей номенклатуре в следующем году предприятие должно изготовить два стационарных опорно-поворотных устройства и еще два — в 2023 году.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

В настоящий момент разработаны мероприятия по улучшению ситуации в производстве и сбыте гражданской продукции — электрических и газовых плит, алюминиевого профиля. Для выполнения этих задач производство практически полностью обеспечено материалами, закрыты все долговые обязательства перед поставщиками. Стоит подчеркнуть, что второй год подряд предложения на закупки наших плит превышают наши возможности.

За прошедшие 11 месяцев было отгружено 606 470 штук бытовых плит (в 2020 году — 556 078 штук, прирост 9%). Наиболее популярной моделью была признана «Злата-114Т» — 97 856 штук, наибольший прирост по реализации показала модель «Мечта-112 Т» — 96%. Особо отметим, что 45% рынка настольных плит среди российских производителей занимает продукция нашего предприятия.

Плита реализуется как на внутреннем, так и на международном рынке — в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, а в этом году поставки начались и в Узбекистан (это направление будет развиваться в следующем году). В перспективе — вхождение в программу «Реновация жилья» для комплектации новостроек в Москве и Московской области. Сейчас разрабатывается сайт, посвященный бытовым плитам, ориентированный на дилеров продукции, которых в дальнейшем планируется привлекать для работы на торговых интернет-площадках (маркетплейсах).

Сегодня 45% рынка настольных плит среди российских производителей занимает продукция «Златмаш». Фото АО "Златмаш".

За этот год предприятие добилось значительных результатов в производстве алюминиевого экструзионного профиля — за 11 месяцев реализована 1 421 тонна готовых изделий (в 2020 г. — 763 тонны, рост за год составил 86 %). В этом году предприятие заключило договоры с пятью новыми контрагентами, которые дали возможность заводской продукции зайти на строительный рынок Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Заказы на поставку идут отовсюду, в том числе из близлежащих республик (в 2022 г. — развитие бизнес-связей с Белоруссией в рамках союзного государства), а также из Европы (в планах — поставка продукции в Германию).

Тенденции рынка алюминиевого профиля задают алюминиевые конструкции, широко применяемые в строительной отрасли (фасадные системы, радиаторы отопления, системы вентиляции и кондиционирования, жалюзи и рольставни). В планах предприятия — изготовление своих собственных фасадных систем, светопрозрачных, вентилируемых, «холодных» и «теплых».

Главным критерием выбора поставщика продукции является то, что заказчику необходимо предоставление максимального объема работ — от создания матрицы, выпуска профиля до упаковывания готовой продукции. Что и реализует наш завод. Ценовая политика предприятия также способствует новым заказам. Существуют планы по увеличению объемов экструзионного профиля.

алюминиевые конструкции, широко применяемые в том числе и в производстве радиаторов отопления. Фото АО "Златмаш".

ПОВЫШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Продолжается работа по внедрению бережливого производства на участках ПТК «ЭлБП и алюминиевых изделий» в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По итогам работы, на участке сварки и покрытий определены «узкие» места.

Разработана также система производственного анализа, который посуточно будет вестись на участке и выявлять проблемы, влияющие на производственный процесс, для дальнейшего их анализа и устранения. Кроме того, приобретены две машины контактной сварки неответственных соединений из низкоуглеродистых, нержавеющих сталей и стержней арматуры всех классов.

Сейчас ведется работа на участке по изготовлению алюминиевого профиля. Напомним, по итогам 2020 года проект, реализованный на предприятии, был признан лучшим в стране. Тогда новые подходы к организации производства внедряли на участке сборки плиты «Мечта»-442Ч» — одного из самых востребованных продуктов в линейке продаж гражданского производства.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В этом году были проведены мероприятия по оптимизации производств — перемещены энергетические подразделения из корпуса № 21 и подготовительное производство пакетирования и брикетирования металлолома цеха № 4 в корпус № 60 (бывшую радиоточку завода).

Кроме того, было принято решение о концентрации оборонного производства и объединении двух цехов — № 10 и 28 в один — № 28. Это позволило снизить накладные расходы на содержание пустующих помещений в корпусах. Также был законсервирован механосборочный корпус № 4. Для этого в корпусе поддерживается минимальная температура (около +5 °) чтобы не допустить замерзания коммуникаций.

За прошедшие 11 месяцев было отгружено 606 470 штук бытовых плит (в 2020 году — 556 078 штук, прирост 9%). Фото АО "Златмаш".

Существуют и планы по перемещению цеха № 31 в МСК-2, участка 244/30 в МСК-3 и ЦЗЛ — в корпус № 98. Это позволит полностью освободить МСК-5, чтобы занять пустующие производственные площадки и сконцентрировать отдел № 298 в одном корпусе — № 98.

Благодаря всему этому подразделения предприятия будут сконцентрированы на пустующих площадях 1-го объекта с максимальным высвобождением корпусов 2-го объекта. Таким образом исключаются не только затраты на отопление помещений, но и на ремонт корпусов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

АО «Златмаш» — социально ответственное предприятие. Ежегодно оно оказывает благотворительную, спонсорскую и шефскую помощь организациям, образовательным, спортивным и медицинским учреждениям города и области.

В 2021 году на оказание спонсорской помощи было выделено около 550 тысяч рублей. Часть средств использована на улучшение социально-бытовых условий студентов Златоустовского техникума технологий и экономики.

В рамках благотворительной помощи были организованы занятия по плаванию в ФОЦ АО «Златмаш» для ребят из школы-интерната № 31, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для них и онкобольных детей 27 декабря В ДК «Победа» будет показана новогодняя сказка.

В 2021 году между предприятием и школой-интернатом № 31 впервые заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого для воспитанников прошла концертно-игровая программа «Ура! Каникулы!», состоятся мероприятия, посвященные 23 Февраля и 8 Марта.

Кроме этого в течение года ДК «Победа» в рамках оказания спонсорской помощи предоставлял свои площадки для проведения IV Епархиального Сретенского бала, благотворительного концерта к Дню защиты детей и репетиций городского народного хора ветеранов.

В 2021 году Златоустовский машиностроительный завод вошел в число участников Национального совета по корпоративному волонтерству. В октябре 2020 года молодежь предприятия впервые участвовала в акции по очистке тропы от мусора в нацпарке. В июле 2021 года активисты Совета рабочей молодежи приняли участие в волонтерской акции «Вода России» по очистке береговой линии Тургояка. В сентябре в рамках акции «Добрые дела для Таганая» заводчане красили настил, который позже был установлен в одном из заболоченных мест на новом маршруте к Большой Каменной реке, а в декабре приняли участие в акции «Подкормите птиц!».

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗАВОДЧАН

С 1 января 2021 года начал действовать новый регламент посещения ФОЦ заводчанами и их детьми. Теперь достаточно просто предъявить заводской пропуск и на месте оплатить разовое занятие с 50-процентной скидкой. С начала этого года ФОЦ посетили 236 заводчан и 273 ребенка златмашевцев. Чтобы оформить бесплатное посещение своему сыну или дочке, нужно заполнить заявление и приложить копию свидетельства о рождении. Последующие посещения ребенком осуществляются при предъявлении выданного абонемента. Еще 3 сотрудника и 57 детей работников АО «Златмаш» посещают творческие студии дворца культуры «Победа». Общая сумма компенсации стоимости занятий от предприятия за 11 месяцев 2021 года составила почти 2 млн 88 тыс. руб.

Особое значение руководство предприятия уделяет оздоровлению работников. В этом году на реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях РФ было выделено более 3 млн 314 тыс. руб. На эту сумму отдохнуло и восстановило силы в Челябинской и Московской областях, в Башкортостане, Крыму и Краснодарском крае117 златмашевцев.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Сегодня в Совете ветеранов АО «Златмаш», который отпраздновал в 2021 году 55-летний юбилей, состоят на учете 5 405 ветеранов. В текущем году на их поздравление с праздничными датами (154 человека — с 9 Мая, 16 пар — с золотой свадьбой, 60 человек — с 90-летием) было выделено около 470 000 рублей, на материальную помощь на погребение и дорогостоящее лечение — почти 670 тыс. руб.

Пресс-служба АО «Златмаш».

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