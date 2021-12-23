В Челябинске на улице похитили ребенка

Бывший сожитель увез ребенка ранним утром. Фото: vk.com/parkoviy_74, предоставлено матерью мальчика

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» похитили ребенка. Его мать заявила об этом в полицию. Инцидент произошел в четверг, 23 декабря, возле дома №51 по улице Бейвеля. Женщина подозревает своего бывшего сожителя. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Челябинск» рассказала сама мама ребенка Анастасия.

— Это произошло утром по дороге в детский сад. Мы с ребенком шли в сторону остановки, и я услышала: «Сына, привет!». Поворачиваюсь, стоит он (бывший сожитель. — прим ред.) и говорит, чтобы я успокоилась. Мы с ним начали разговаривать, и он в какой-то момент схватил моего ребенка и усадил в машину. Я пыталась этому помешать, но он меня постоянно отталкивал. Ребенок все это время плакал, — рассказывает Анастасия.

После инцидента женщина обратилась с заявлением в полицию. В ГУ МВД по Челябинской области факт произошедшего подтвердили.

— Сообщение зарегистрировано. В настоящий момент проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, полиция не нашла криминальной составляющей в этом деле. Кроме того, с бывшим сожителем женщины уже была проведена беседа о деталях происшествия.

Сама Анастасия рассказывает, что после рождения сына записала себя по документам как мать-одиночка. Однако позже биологический отец через суд без ее ведома добился законных прав на ребенка.

— Мы жили вместе с ним два с половиной года в Алупаевске (город в Свердловской области. — прим ред.). И он периодически поднимал на меня руку. В какой-то момент я устала и ушла от него. Он мне на прощание сказал: «Я не дам тебе спокойной жизни». Видимо, похитив ребенка, хотел так мне причинить боль, — говорит Анастасия.

По словам матери, ее бывший сожитель похищает ребенка уже не в первый раз. Такое происходило в ее родном городе, но тогда мальчика удалось вернуть обратно. После произошедшего она решила переехать в Челябинск, чтобы скрыться от преследования со стороны бывшего сожителя.

Сейчас Анастасия через соцсети ищет записи с видеорегистраторов автомобилей, которые были припаркованы в то утро возле дома. Это поможет доказать, что у нее действительно силой отняли мальчика.

До сих пор ребенок находится с отцом.

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