Наводим порядок в личных финансах: пять лайфхаков, которые нужно применить перед Новым годом

Зачастую, какая бы зарплата ни была, денег все равно не хватает. Если у вас похожая ситуация, значит, пора наводить порядок в личных финансах. Эти советы помогут южноуральцам сократить расходы и весомо помочь семейному бюджету в новом 2022 году.

Совет 1. Избавляемся или сокращаем долги

У вас есть кредит или даже несколько? Значит, вы еще можете успеть до Нового года рефинансировать свои задолженности по сниженной ставке. Именно накануне новогодних праздников банки предлагают выгодные условия. И если вы возьмете один кредит на хороших условиях, то сможете погасить все текущие долги, а потом платить раз в месяц всего одному банку.

А еще не забудьте оплатить коммунальные платежи. Так вы избежите пени и зарекомендуете себя как ответственный потребитель услуг. Кстати, в Челябинской области коммунальные организации под Новый год часто проводят розыгрыши подарков среди тех, у кого погашены все задолженности.

Совет 2. Пересматриваем текущие расходы

Привыкли, прогуливаясь по Кировке, попивать крепкий кофе с густой пенкой, купленный в соседней кофейне? А теперь посчитайте, сколько денег в неделю вы тратите на эту маленькую слабость? А в месяц? Впечатляет? Мы не говорим о том, чтоб совсем лишить себя вкусненького. Но если выделять на это ежемесячно определенную сумму денег, то можно взять под контроль такие незаметные траты.

То же самое касается связи. Посмотрите, что включено в ваш тариф, имеются ли платные подписки и услуги, а также сравните с аналогичными тарифами. Например, цифровое ТВ, домашний интернет и мобильную связь от МТС можно подключить со скидкой, если брать «пакетом». Это одновременно и удобно в оплате и управлении, и выгодно — средняя экономия на этих услугах выходит 40% каждый месяц.

Совет 3. Заранее планируем покупки и ищем выгодные предложения

Накануне Нового года порой сложно отказаться от спонтанных покупок, ведь так хочется порадовать друзей и близких (да даже себя). И если финансовые эксперты обычно советуют ходить в магазины с заранее составленным списком покупок, то в предпраздничной суете такая схема почти не работает. Что же делать? Все просто: отследите выгодные акции в любимых магазинах. А еще посмотрите, какие из популярных интернет-магазинов при покупке возвращают часть расходов обратно, например, через бесплатный сервис МТС Cashback. Косметика, электроника, товары для дома, ювелирные украшения, одежда и обувь — в программе участвуют более 500 интернет-магазинов и маркетплейсов, а размер кешбека варьируется от 3% до 17%.

Совет 4. Начинаем инвестировать

Инвестиции — это не только инструмент обогащения состоятельных людей. Формировать свой будущий капитал можно даже, начав с суммы 100 рублей. Инвестиции в валюту, акции или облигации помогут сформировать пассивный доход и обогнать инфляцию.

И если ранее для начала инвестирования нужно было обладать специальными знаниями или обратиться к финансовому брокеру, то сейчас это делается гораздо проще. Достаточно скачать мобильное приложение (18+) и, следуя подсказкам, открыть брокерский либо индивидуальный инвестиционный счет.

Кстати, если открыть инвестиционный счет до конца декабря, то уже в следующем году можно получить налоговый вычет — 13% от суммы, направленной на инвестиции. Подробную информацию о преимуществах и условиях можно получить на сайте.

Совет 5. Заряжаемся позитивом и получаем положительные эмоции без трат

Декабрь — волшебное время, когда Челябинск буквально превращается в новогоднюю сказку. Насладиться красивым праздником можно бесплатно. Просто прогуляйтесь по преобразившейся Кировке или новой Набережной, прокатитесь с горки в ледовом городке, да и просто прогуляйтесь по вечернему городу, рассматривая новогоднюю иллюминацию.

Хочется на природу? Отправляйтесь в городской бор. Вид заснеженных елей и сосен по-настоящему завораживает, а встреча с белками, снегирями и синицами приведет в восторг горожан любых возрастов.

Прогулки в парке, катание на лыжах и коньках, лепка снеговиков или игра в снежки — на самом деле создать себе новогоднее настроение можно при любом бюджете.

Астрологи говорят, что Год Тигра будет изобиловать яркими событиями. Самое время подготовиться к празднику, навести порядок в доме и личных финансах, чтобы встретить Новый год в настоящей праздничной атмосфере.

Партнёрский материал.