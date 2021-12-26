Горки-ловушки и лес в центре Челябинска: гуляем по ледовому городку накануне открытия

Ледовый городок на площади Революции откроют 27 декабря. Фото: Дмитрий Степанов

Главный ледовый городок в Челябинске официально откроется вечером 27 декабря. Как сообщили в управлении культуры, торжественная часть начнется в 18.00. На входе посетителей будет встречать ростовые куклы в образах сказочных персонажей. А пока фотограф «Комсомольской правды-Челябинск» прогулялся по площади, чтобы запечатлеть последние приготовления.

В день открытия детвору и взрослых поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Гостям также предложат новогодний квест и театрализованную игровую программу «Праздник у елки». В этом году ледовый городок посвящен сказкам. На площади Революции уже появились три богатыря, сорока-белобока, царевна-лягушка, Василиса Премудрая и другие. Не обойдется и без волшебного трона. Еще в городке пять горок разной высоты, а также горки-ловушки и лабиринты. Смотрим:

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

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