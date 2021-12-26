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Происшествия26 декабря 2021 20:04

Огромная колонна из фур: водители показали, как сейчас выглядит трасса М-5 в Челябинской области

Большой участок дороги пришлось закрыть
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Вдоль трассы встали десятки большегрузов. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Вдоль трассы встали десятки большегрузов. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области из-за надвигающейся непогоды закрыли внушительный участок трассы М-5 «Урал». От Башкирии до развязки на Чебаркуль проехать могут только легковые машины, рейсовым автобусам, такси и большегрузам проезд запрещен. Водители показали, как сейчас выглядит трасса.

Огромная колонна из фур встала возле Кропачево.

— С обеда стоят, легковые пытаются протиснуться. А вот со стороны Уфы полосы свободные, — сообщают водители.

В Башкирию непогода пришла раньше, тем уже произошло несколько массовые ДТП, поэтому трассу сразу закрыли.

Водители легковых автомобилей сообщают, что в целом для них движение на дороге в Челябинской области рабочее. Пока сильного снегопада нет.

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