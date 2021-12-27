Каток на озере Смолино и экскурсия в прошлое: следим за автопробегом «Комсомолки» в режиме онлайн

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

«Комсомольская правда – Челябинск» вместе с партнерами завершает 2021 год традиционным автопробегом. Сегодня наша команда отправилась по местам зимнего отдыха. Мы протестируем на себе все активности и поделимся эмоциями и впечатлениями.

В этом году автомобильным партнёром зимнего автопробега выступила «Планета Авто».

На автомобилях Geely Atlas Pro (@geely_yug, #команда_G, #точка_g_geely), SKODA KODIAQ и Chery exeed поедет команда из 15 человек:

— 7 сотрудников медиагруппы «Комсомольская правда»,

— 2 сотрудника от компании LAVR - производителя автохимии и автокосметики,

— 3 сотрудника диагностического центра «МРТ-эксперт» (@clinic_expert_),

— и 3 представителя от «Планеты Авто».

Автопутешествие начнется с двух локаций вблизи Челябинска. В отеле Smolinopark (@smolinoparkhotel) запланирован завтрак, знакомство с новогодними предложениями отеля и катание на катке, организованном прямо на озере. Далее в историческом парке «Гардарика» мы посетим три экскурсионные программы: «Древнерусский Новый Год», «Ночь перед рождеством» и «Новогодние приключения старшины Морозова».

После группа отправится на один из самых популярных горнолыжных курортов Южного Урала – в «Солнечную долину» (@dolina.su #солнечнаядолина), которая в этом году объединилась с ГЛК «Завьялиха», чтобы предоставить любителям горнолыжного отдыха в Новом году возможность кататься на обоих курортах по единому ски-пассу.