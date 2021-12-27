В Челябинске умер игрок во время любительского матча по мини-футболу

Погибшему игроку было 45-лет. Фото: РФФ Лига Мини-футбола Родина 5х5 / vk.com

В Челябинске во время любительского матча по мини-футболу скончался 45-летний игрок. Инцидент произошел в спорткомплексе «Полет» в минувшую субботу, 25 декабря. Информацию о гибели мужчины подтвердили в региональном Минздраве

— Бригада скорой медицинской помощи была на месте через 14 минут после поступления вызова на пульт диспетчера. Реанимационные действия медиков в течение 30 минут не помогли. Смерть наступила до приезда скорой помощи, — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Погибшего мужчину звали Алексей Глушков. Он играл за команду «Челябинские тигры». По предварительным данным, у мужчины во время игры мог оторваться тромб. В паблике «Агентство чрезвычайных новостей» во «Вконтакте» один из очевидцев рассказал подробности инцидента.

— Умер прямо на паркете. Не было доктора и не смогли оказать первую медицинскую помощь. Парни из команды его пытались реанимировать, но не смогли, — рассказал очевидец.

Еще один матч турнира по мини-футболу в Челябинске должен был состояться 26 декабря, но организаторы приняли решение его отменить.

— Вся огромная футбольная семья скорбит вместе с родными и близкими Алексея, выражая им свои самые искренние соболезнования об этой невосполнимой утрате. — пишут организаторы турнира в соцсетях. — Прощание с Алексеем пройдет 28 декабря в 12:00, в церкви по адресу пр. Победы, 398, к.1.

Отметим, что в силовых ведомствах региона комментариев по поводу произошедшего давать не стали.

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