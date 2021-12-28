Дневник челябинской ковидницы: «Сначала подумала, что принесли суши с соевым соусом»

В ковидный госпиталь кладут и с пневмонией, и с сопутствующими заболеваниями у заболевших COVID-19 Фото: Анна ВОЛКОВА

В середине декабря журналист КП-Челябинск оказалась в ОКБ №2 в Ленинском районе с пневмонией. В одном из немногих в регионе еще не расформированных ковидных госпиталей. В каких условиях лежат пациенты, почему еда похожа на фаст-фуд, окна без ручек и о чем говорят больные — читайте в нашем материале.

СЛИШКОМ БЫСТРО ПНЕВМОНИЯ ПРОГРЕССИРУЕТ

— Признаюсь честно, я думала в больницу меня не положат, если поражение легких меньше 40%. Но врач скорой заявил: «Сегодня у вас 24%, а завтра уже 40%, не капризничайте». Все началось с того, что у меня поднялась температура. Три дня я пыталась ее самостоятельно сбить, работала из дома понемногу. Врача вызывать не стала, за последние пару месяцев было несколько «осечек» — когда с перепугу я ОРВИ путала с ковидом. Решила, что в этот раз будет также. Но когда на четвертый день пропало обоняние, решила сдать ПЦР в частной клинике. До последнего думала, что просто переборщила с каплями в нос. Но когда на следующий день обоняние пропало и у супруга, все стало понятно. Положительный анализ пришел в воскресенье утром.

Несмотря на то, что сама писала много статей на эту тему, я растерялась — что делать? Вести ли ребенка в детский сад, куда звонить — в больницу, скорую, на работу? Позвонила по телефону горячей линии, там очень путано мне сказали соблюдать изоляцию и ждать врача. Решила вызвать-таки доктора сама. Из поликлиники пришли часа через три. Послушали, записали все данные, выписали лечение и напоследок решили проверить сатурацию — а там, 94. Это не критично, но ниже нормы. Врач выписала направление на КТ, проверить на всякий случай. Я вызвала скорую для перевозки на КТ. Приехали тоже довольно быстро — через час где-то. Как объяснил мне доктор, потому что воскресенье. Хотя позже, действуя также, супруг ждал скорую 10 часов.

СПАЛИ В ШАПКАХ

Итак, скорая привезла меня в Ленинский район, в ОКБ №2. КТ показало поражение легких 24%, но домой меня не отпустили. Само отделение мало чем отличается от обычного в доковидное время: разве что этаж изолирован, лестницы перекрыты, кислород висит в палатах. Удивили туалеты. Их, на счастье была два, все без замков с вручную сделанными табличками: переворачиваешь зеленой стороной — «свободно», красной — «занято». Меня поначалу это возмутило, но когда позже я провожала в туалет соседку по палате и она там упала, я поняла, что эта мера предосторожности очень важна. Эта женщина, которой уже за 60 лет, была после гинекологической операции, с ковидом. Из-за осложнений ее потом забрали в Сосновку.

На окнах нет ручек, а в палатах — свежо. Так свежо, что в соседней многоместной палате люди спали в шапках. Мы, в четырехместной, просто в теплой одежде. Палаты оборудованы просто — обычные кровати, матрасы и подушки в прорезиненных чехлах, тумбочки, раковина.

НАС КОРМЯТ СУШИ?

Меня привезли как раз к ужину, кормят прямо в палатах. Когда принесли ужин, мне показалось, что это суши с соевым соусом. Все в таких же коробках! А на деле — это каша и чай. Чай в пластиковой баночке, скажу я вам, весьма неудобно пить. А отходов сколько! После каждой трапезы санитарки увозили коробки тележками. Сама еда, конечно, разнообразием не радовала. В основном каши, на обед котлета, соевая сосиска или рыбное нечто из перекрученного минтая с костями. Нормального мяса и овощей практически не было. Диетстолу давали еще свеклу. Без мяса было грустно, ведь его из дома не могли передать. Точнее, не везло мне — дважды возвращали. Пока подруга не пошла на хитрость — спрятала мясо и колбасу в коробку из-под йогурта.

Стандартный завтрак в больнице Фото: Анна ВОЛКОВА

Вот такие горы упаковки от еды остаются после каждого приема пищи Фото: Анна ВОЛКОВА

ДУМАЛА, КЛАДУТ ТОЛЬКО ВОЗРАСТНЫХ

Выходить из палаты нам не запрещали, только обязательно нужно было надевать маску. Но выходить не очень хотелось, ведь в коридоре были еще койки с больными. Когда меня привезли, большая их часть пустовала, но уже к выписке через неделю почти все кровати были заняты. Первые пару дней я нервничала — вокруг люди пожилые с диабетом или другими сопутствующими, а молодых нет. Все казалось, что это ошибка и меня положили зря. Но постепенно я стала встречать все больше молодых женщин и мужчин. Клали даже семьями.

Врач объясняла это тем, что ковидная пневмония непредсказуемая и поражение легких быстро усугубляется. Позже в больницу стали привозить без пневмонии, но с коронавирусом из других городов. Например, девушку из гинекологии Чебаркуля, у которой обнаружили коронавирус. Госпиталь в той стороне расформировали, и ее привезли в Челябинск.

Койки стоят даже в коридоре

Сначала в нашей палате лежали все с небольшим поражением: от 10% до 28%. Нам не давали кислород, лечили таблетками и капельницами. 66-летняя женщина с сахарным диабетом из Долгодеревенского за последний год уже второй раз оказывается в больнице с пневмонией. Причем сатурация у нее в норме, кашля нет, зато на КТ — поражение 28% сейчас и 40% в первый раз.

Лежала с нами сотрудник ФАПа из области: у нее в отличие от меня была бактериальная пневмония, поэтому ей кололи еще и антибиотики. Позже, когда увезли пациентку в Сосновку, к нам положили женщину с поражением легких 50%. Она 18 дней лежала дома и не вызывала врача, и вот до чего дошло. Глядя на нее, я поняла, что все это не шутки и не все легко и просто переносят болезнь. У нее была низкая сатурация 78-84, скакало давление. Первые несколько дней она почти не вставала — приходилось даже кормить ее с ложечки. И она постоянно была на кислороде. До реанимации дело не дошло, пошла на поправку. Но и терапия там была мощнее.

Это, правда, страшно, видеть, как человек не может встать с кровати, не может говорить и даже взять в руки телефон. Сложнее всего пациентам к 80 годам — они итак не самые бодрые, а тут еще и ковид: и падали, и плакали, и в бреду были.

Вот так подается кислород пациентам

«ЭТО МИРОВОЙ ЗАГОВОР»

О чем разговаривать, когда ты сутками лежишь в больнице? Конечно, о коронавирусе — кто как заболел, у кого какие были симптомы, помогла бы прививка или нет. Все, кто лежал со мной в палате, не привиты. Но главная тема — то, что на нас испытывают биологические оружие, хотят проредить население, а у президента есть таблетка-антидот.

Пенсионерки (и не очень) насмотрелись и начитались непонятных каналов в телеграме, где постоянно об этом говорят. Но самое печальное — они в это верят, даже не требуя подтверждений. Точнее подтверждения находят сами — например, фотографируют следы от самолетов, которые распыляют вирус над нами. Несколько дней я слушала рассуждения о том, что это не закончится, пока не будет создано мировое правительство, что у нас утвердили порядок массовых захоронений, «нас всех будут скидывать в братские могилы». Люди ищут хоть какое-то объяснение происходящему и готовы верить во что угодно, лишь бы хоть что-то понимать.

Туалеты - без замков

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО

Надо отдать должное персоналу — врачи, санитарки медсестры, конечно, герои. Хотя бы из-за костюмов, в которых они находятся постоянно. Ощущение, что ты находишься в филиале космической станции. Но никаких жалоб не слышно, крутятся, суетятся, пациентам раскисать не дают. Наш доктор как-то обмолвилась: слишком несерьезно некоторые люди воспринимают ковидную пневмонию. Один из пациентов попадал к ним четыре раза! А все потому что бизнесмен — отлеживаться некогда.

Я тогда посмеялась, но, оказавшись дома, поняла — это правда. Лежать пусть на животе в больнице — это одно, но как только дома начинаешь больше двигаться и что-то делать, силы заканчиваются. Первые дни после выписки я не могла находиться в вертикальном положении дольше часа, перед глазами темнело, руки-ноги тряслись, дышать становилось тяжело. Пока ты не окажешься сам в больнице, сложно поверить в опасность ковида и представить, чем все это может обернуться. Поэтому, берегите себя!

Мы переполошились, вдруг рванет, а это воздух спускают Фото: Анна ВОЛКОВА

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