Голубое озеро и тростинки вместо труб: в Ленинском районе появился гигантский мурал про трубников ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Посреди зимы в Ленинском районе появился оазис лета. На стене одного из домов нарисовали сочную картину, на которой изображены голубое озеро, зеленая трава и маленькие человечки. Все это символизирует экологичное производство ЧТПЗ, входящего в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). Подробнее о задумке мурала и особенностях его воплощения рассказали координатор и художники проекта.

Голубое озеро, зеленые тростинки и маленькие человечки

Мурал можно разделить на две части: на природную, которая первой бросается в глаза, и на производственную, которую замечаешь, когда внимательно разглядываешь арт-объект. На фоне огромных листьев, сочных травинок и голубого озера работают четыре заводчанина. Двое несут тростинки, похожие на трубы, третий делает замеры, а четвертый руководит процессом.

— Нужно было связать миниатюрность в сюжетах и соотнести человека с природой, поэтому человечки у нас маленькие, а природа преобладает, — объяснил задумку координатор проекта Константин Рахманов.

Фото: ЧТПЗ

Сам сюжет оставляет пространство для вольной трактовки. Трубники несут тростинки, но куда? Очевидно, за рамки арт-объекта. Прохожему предлагают додумать детали самому, дав понять, что работа на заводе не прекращается, даже если он ее не видит.

— Я постарался уместить в мурале важность работы заводчан: об их тяжелом труде нужно говорить. А еще многие знают, что гордость Челябинской области — это прекрасные озера, поэтому я решил, что они обязательно должны быть на этом рисунке. Вообще постарался уделить больше внимания природе: можно заметить кромку леса, траву, растения. Мне хотелось передать ощущение спокойного летнего дня, надеюсь, что удалось, — поделился художник из Екатеринбурга Александр Галешников.

Работа получилась яркой, а жители останавливаются, чтобы ее рассмотреть.

— Когда мы рисовали, прохожие благодарили за предновогоднее чудо. Всем очень нравилось, люди доставали телефоны, снимали на видео, фотографировались, — рассказал столичный художник Алексей Таракин.

Рисовать мурал позвали художников из Москвы и Екатеринбурга

В этом году в России появилось семь подобных арт-объектов, и челябинский — один из них. Для каждого города художники подготовили индивидуальные эскизы, в которые включили элементы локальной идентичности.

Фото: ЧТПЗ

— Проект появился давно: идею мы обсуждали еще в начале лета. Месяц разрабатывали концепцию, потом в каждом городе сделали муралы, и в Челябинске этот длинный, интересный и хороший проект завершается, — подчеркнул координатор проекта Константин Рахманов.

В наш город работать над арт-объектом пригласили двух художников — из Москвы и Екатеринбурга. Но даже для профессионалов работа оказалась трудоемкой. Чтобы сделать эскиз и нанести рисунок размером в 200 квадратных метров, понадобился целый месяц и… 78 литров краски!

Где еще красуются гигантские муралы?

Этот стрит-арт-проект организовали в честь 20-летия ТМК. А потому муралы на тему экологичного производства появились на фасадах домов в городах присутствия. Это Волжский, Каменск-Уральский, Орск, Полевской, Таганрог и Первоуральск.

Фото: ЧТПЗ

— Челябинск стал завершающей точкой в крупнейшем арт-проекте ТМК, посвященном рациональному использованию природных ресурсов и повышению экологической эффективности промышленных предприятий. Мурал, который появился в столице Южного Урала, воплотил в себе главную достопримечательность Ленинского района и города Челябинска — уникальное озеро Смолино, на берегах которого исторически отдыхали челябинские трубники, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Кстати, это не первый проект в области искусства, реализуемый ТМК в рамках празднования 20-летия. Ранее организовала в регионах присутствия, в том числе и в Челябинске, компания показала уникальную театрализованную постановку «Производство как искусство» российского режиссера Василия Бархатова.

СПРАВКА

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) входит в состав ТМК с 2021 года. ЧТПЗ является одним из крупнейших в России производителей стальных труб для газо-и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, энергетического комплекса, строительной индустрии, сельского хозяйства, авиастроения и других отраслей. Предприятие выпускает трубы диаметром от 89 до 1 422 мм: электросварные трубы большого диаметра, в том числе с внутренним гладким покрытием и внешним антикоррозионным покрытием, а также бесшовные горячедеформированные, горячекатаные и холодногнутые трубы. Из труб ЧТПЗ проложено свыше 70% действующих отечественных трубопроводов: «Бухара — Урал», «Сияние Севера», «Дружба», «Восточная Сибирь — Тихий океан». В числе проектов последних лет, для которых поставлялись трубы ЧТПЗ — «Сила Сибири», «Заполярье — Пурпе», газопроводы «Самантепе» в Узбекистане и ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). На предприятии работают более 5 000 человек.