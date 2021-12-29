Золотой фонд ТМК: 17 челябинских заводчан получили признание руководства

Фото: ЧТПЗ

Ежегодно Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) проводит корпоративный конкурс «Золотой фонд». В этот раз в нем участвовали сотрудники предприятий ЧТПЗ, СОТ и ЭТЕРНО, входящих в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). Престижные награды за профессионализм получили 17 заводчан.

Фото: ЧТПЗ

Члены жюри выбирали отличившихся сотрудников в двух номинациях: «Профессионал года» и «Эффективный рационализатор». Кроме того, определили лучших электросварщиков, вальцовщиков, нагревальщиков металла, бригадиров, слесарей-ремонтников и станочников. Победителей выбирали не только по профессионализму и личностным качествам, но и по участию в ключевых проектах предприятия, рационализаторской и наставнической работе.

— Этот год для ЧТПЗ ознаменовался вхождением в состав ТМК. Впереди нас ждут новые вызовы и победы в таких областях, как повышение экологичности и эффективности производства, разработка и вывод на рынок инновационных продуктов, поставки высококачественной трубной продукции для значимых российских и международных проектов. Достичь производственных вершин мы сможем в том числе благодаря победителям конкурса «Золотой фонд», которые сплачивают вокруг себя коллектив, не отступают перед трудностями, показывают отличный пример молодому поколению металлургов, — сказал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Фото: ЧТПЗ

Корпоративный конкурс проводят уже 16 лет. За это время награды получили 250 сотрудников челябинских предприятий, которые отличились и внесли вклад в развитие промышленности. Также челябинские трубники на протяжении многих лет становятся обладателями государственных наград различных уровней, почетных грамот Министерства промышленности и торговли РФ и премии Правительства РФ в области науки и техники.

СПРАВКА

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) входит в состав ТМК с 2021 года. ЧТПЗ является одним из крупнейших в России производителей стальных труб для газо-и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, энергетического комплекса, строительной индустрии, сельского хозяйства, авиастроения и других отраслей. Предприятие выпускает трубы диаметром от 89 до 1 422 мм: электросварные трубы большого диаметра, в том числе с внутренним гладким покрытием и внешним антикоррозионным покрытием, а также бесшовные горячедеформированные, горячекатаные и холодногнутые трубы. Из труб ЧТПЗ проложено свыше 70% действующих отечественных трубопроводов: «Бухара — Урал», «Сияние Севера», «Дружба», «Восточная Сибирь — Тихий океан». В числе проектов последних лет, для которых поставлялись трубы ЧТПЗ — «Сила Сибири», «Заполярье — Пурпе», газопроводы «Самантепе» в Узбекистане и ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). На предприятии работают более 5 000 человек.