Как будут работать экстренные службы Челябинска в новогодние праздники 2022

Приводим номера коммунальщиков и больниц, которые всегда должны быть под рукой Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы надеемся, что в эти новогодние праздники с вами ничего страшного не произойдет. Но если вдруг вам срочно понадобится помощь, держите этот материал под рукой. В нем мы собрали номера аварийно-диспетчерских и экстренных служб Челябинска.

Куда звонить, если пахнет газом, отключили свет, воду, тепло или не вывозят мусор?

Если во время новогодних праздников 2022 у вас отключат свет, тепло или воду, оставьте заявку у конкретного поставщика коммунальных услуг. Вот телефоны предприятий, которые поставляют свет, тепло, газ, воду, а также вывозят мусор из Челябинска.

Тепло

УСТЭК: 246-72-73

ЧКТС: 723-01-87

Тепловые электрические сети и системы (локальные котельные): 735-00-50

Вода

МУП ПОВВ: 214-00-14

Водоканалсети №1 (Металлургический район): 721-26-92

Свет

Челябинские городские электрические сети: 237-18-10 (Советский район), 741-36-90 (Центральный и Курчатовский), 775-16-75 (Тракторозаводский)

«Челябэнерго»: 741-04-15 (Курчатовский), 256-07-12 (Ленинский)

«ЭК Маяк», «ЭРГО» : 750-42-07, 223-93-73

«КОММЕТ» (Металлургический район): 8-951-815-7935, 726-05-51

Газ

«Челябинскгоргаз»: 04, 260-96-50, 260-93-35

«Газэнергосервис»: 124, 724-33-03, 724-33-02

Вывоз мусора

Центр коммунального сервиса: 200-33-83

Куда звонить, если произошел коммунальный сбой?

Если вдруг вы не дозвонитесь по этим номерам, можете набрать диспетчеров городского или районных управлений ЖКХ. С 31 декабря по 9 января включительно они будут принимать звонки круглосуточно.

Администрация города: 263-21-21

Администрация Калининского района: 791-94-10

Администрация Курчатовского района: 741-45-48

Администрация Ленинского района: 256-23-05

Администрация Металлургического района: 735-80-14

Администрация Советского района: 237-26-23; 237-26-33

Администрация Тракторозаводского района: 775-30-39

Администрация Центрального района: 263-30-04; 264-56-31

Какие номера телефона и адреса у экстренных служб Челябинска?

Телефоны экстренных служб, которые можно набрать с сотого, каждый знает на зубок: 101 – пожарные, 102 – полиция, 103 – скорая, 104 – газ. Но если растеряетесь, всегда можете набрать единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112: там знают ответы на все вопросы.

Дежурная часть УМВД по Челябинску (ул. Васенко, 65а): 266-14-14, 265-02-00 (круглосуточно).

Если авария, звоните в дежурную часть ГИБДД Челябинска (ул. Гочаренко, 99): 728-60-10, 728-60-11 (круглосуточно).

А если нужно зарегистрировать автомобиль или получить права, то в МРЭО (ул. Харлова, 20): 251-03-21, 256-16-84.

Куда звонить, если нужна медицинская помощь?

Возможно, в эти новогодние праздники вам может понадобиться медицинская помощь. Если 03 и 103 будут заняты, вы всегда можете набрать 112. Ранее мы рассказывали, в каком случае вызывать скорую, а в каком – неотложку. Но если из-за гололеда вам понадобится помощь травматолога, то вот адреса и телефоны челябинских травмпунктов.

Травмпункты Челябинска

ГКБ №1 (ул. Воровского, 16): 232-68-08

ГКБ №5 (ул. Российская, 15а): 265-12-98

ГКБ №6 (ул. Румянцева, 31): 721-22-20

ГКБ №8 (ул. Горького, 18): 775-51-26

ГКБ №9 (ул. 5-я Электровозная, 5): 251-59-38

ОКБ №3 (пр. Победы, 287): 749-97-63

Детский травмпункт (пр. Ленина, 38): 729-89-03

Неотложная стоматология (ул. Куйбышева, 19): 218-00-90

Помните, что аварийные службы управляющих компаний устраняют последствия ЧП внутри дома, в подъезде и во дворе. Номера можно быстро найти на квитанциях. Лучше заранее выписать их на отдельный листок, где вы сможете быстро их отыскать в экстренной ситуации.

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