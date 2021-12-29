Самый молодой политик стал персоной 2021 года в Челябинской области, обогнав губернатора и мэров

2021 год был богатым на политические события. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Политическая жизнь в Челябинской области в 2021 году была более чем насыщенной: выборы в Государственную Думу, появление на арене новой партии, смена ключевых политиков региона. Редакция «Комсомольской правда — Челябинск» узнала, какое событие считают наиболее значимым жители Челябинской области. Голосование было запущено на портале vyborkp.ru.

СОБЫТИЕ ГОДА

Как главное событие были предложены: выборы в Государственную Думу и ротация пула депутатов от Челябинской области; смена председателя Законодательного собрания; замена руководства силовых структур (ФСБ, СК, прокуратура); «ковидные» законопроекты и ограничения; реализация мероприятий экологической политики в регионе (рекультивация свалок в Челябинске и Магнитогорске, снижение выбросов).

Большинство посетителей сайта (41%) проголосовали за выборы в Госдуму как самое запомнившееся мероприятие. В тройку событий также вошли «ковидные» ограничения и экологическая политика.

Фото: vyborkp.ru

— Сложно поспорить с важностью такого события, как выборы, — прокомментировал политолог и автор радиопрограммы «Политическая среда» Евгений Маклаков. — В этом году сильно изменились технологии избирательной кампании. Увеличилось присутствие интернет инструментов. Но самое главное — осталось то, что нужно уметь разговаривать с людьми, заинтересовывать их, выстраивать диалог.

Программа Евгения Маклакова «Битва за думу» на радио «Комсомольская правда» в Челябинске стала призером национальной премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор». Фото: Комсомольская правда

Своим мнением и взглядом на события года поделилась новый депутат в Госдуме от Челябинской области Яна Лантратова.

— Конечно, самым важным событием для меня были выборы, — рассказала Яна Лантратова. — Я впервые представляю Челябинскую область, так как родом из другого региона. Как первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, посещаю социальные объекты, веду приемы граждан, провожу тренинги для молодежи. Важно, что удалось сдвинуть проблемную историю с нехваткой мест в школах в районах Челябинска, где по 20 первых классов. Вместе с губернатором ситуацию отработали, я встретилась с министром просвещения России, министром финансов. Буду держать на контроле. Также летом мы запустили два успешных проекта: «Дети в интернете» и «Онлайн каникулы».

ПЕРСОНА ГОДА

Новые лица, смена главных политических игроков — 2021 год стал новым этапом для многих депутатов и руководителей. Мы представили на звание «Политическая персона 2021 года» ключевые фигуры, чаще всего светившиеся в заголовках СМИ:

— Экс-спикер Законодательного собрания Владимир Мякуш, который после проведенных в кабинетах областного парламента 20-ти лет, ушел в отставку;

— губернатор Алексей Текслер — регулярный лидер рейтингов популярности и влиятельности;

— главы крупнейших городов области — Челябинска Наталья Котова и Магнитогорска Сергей Бердников;

— депутат со стажем Владимир Бурматов, который удивительным образом побил все рекорды по голосам в Металлургическом районе;

— новичок и самый молодой депутат Госдумы от Челябинской области, 24-летний Максим Гулин — южноуральский лидер партии «Новые люди».

Персоной года по итогам голосования на vyborkp.ru стал именно Максим Гулин. Помимо Челябинской депутат курирует Томскую и Новосибирскую области.

Максим Гулин стал политической персоной года. Фото: Максим Гулин/vk.com

Неожиданно в голосовании на сайте vyborkp.ru депутат набрал 73% голоса и стал персоной года по версии читателей челябинской «Комсомолки». За эти 3 месяца в комитете просвещения Максим Гулин запомнился тем, что выступил против введения на федеральном уровне QR-кодов, а также предложил сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

Фото: vyborkp.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru