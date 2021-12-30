Бой с тенью: в Челябинске владельцы крупных компаний стали заложниками хозяина мелкой подстанции

В здании находятся офисы, торговые площади и даже детский развлекательный центр. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске предприниматели из торгово-офисного комплекса на Артиллерийской 117 страдают из-за владельца местной подстанции. По словам арендаторов, бизнесмен по собственному желанию периодически без предупреждения отключает подачу электроэнергии которая обеспечивает здание. Среди пострадавших оказались филиал МРТ-эксперта, куда приходят люди для важного обследования, детский парк развлечений «Хлоп Топ», мясной магазин, кофейня.

Та самая будка. На заднем фоне - прокуратура Советского района. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Собственник подстанции просто отключил электроэнергию якобы за долги одного из арендаторов. А страдают все, мы сейчас используем резервные источники — генераторы. Первое отключение произошло в субботу. Потом в воскресенье вечером, и у нас с того момента так света и нет, — рассказал КП-Челябинск Евгений Костылев, руководитель филиала МРТ-эксперта.

Затраты на работу генераторов ложатся на сами фирмы, и они оказались не маленькими.

— На работу генераторов мы потратили уже около 100 тысяч рублей за это время. Есть и другой важный аспект — это люди, которым мы не смогли оказать услугу. А это около 100 человек. Многие из них по записи приезжали из области. А свет отключают периодически и без предупреждения, — продолжает Евгений Костылев.

Предпринимателям приходится освещать помещения при помощи генераторов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Аппарат МРТ — это сложная с технической точки зрения конструкция и внезапное отключение может нанести ей ущерб. Так, сотрудникам МРТ-эксперта пришлось менять дорогостоящий газообразный и жидкий гелий.

Расходы на генераторы достигают 100 тысяч рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые из бизнесменов полагают, что отключения происходят из-за долгов, которые скопились у магазина «Светофор». Но если для этого крупного сетевика даже несколько дней полного простоя одного из филиалов могут оказаться не критичными, то у других предпринимателей под удар ставится существование бизнеса.

Аппарат МРТ - технически сложная конструкция, которая потребляет большое количество электроэнергии. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— В 25 тысяч обходится мне за день генератор с бензином. А в ноябре, для сравнения, мы за весь месяц заплатили 285 тысяч. Понимаете, у нас помещение большое и для детей нам необходимо поддерживать определенную температуру. Но за электроэнергию мы платим, задолженностей у нас нет. Правда, есть ощущение, что только мы и платим, — рассказала Алтынай Семкив, управляющий директор детского парка «Хлоп Топ».

Основную энергию здесь потребляют тепловые пушки на стенах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

По всей территории «Хлоп Топа» установлены тепловые пушки, которые помогают поддерживать комфортную температуру. Как объяснил корреспонденту КП-Челябинск администратор, именно они и расходуют большую часть электроэнергии. Без отопления в помещении быстро станет холодно и детям, которые в игровой зоне бегают, как правило, без обуви, а в носках, там будет невозможно находиться.

«Бояре дерутся, а у холопов лбы трещат»

— Сейчас зима же, поэтому у нас даже если холодильники отключены, продукция не портится. Кофе мы делать не могли, поэтому точка по сути была отключена. Единственное, что мы могли делать — это продавать обычную продукцию пирожное, сэндвичи. Пришлось поработать в куртке, отопление не работало, — рассказала КП-Челябинск бариста кофейни Coffee Like Ксения.

Кофе в моменты отключения света попить нельзя. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Если кофе и сэндвичи отключение света еще могут перенести, то скоропортящиеся товары резкое остановка подачи электроэнергии может уничтожить. Такая судьба постигла часть товаров из «Мясной кулинарии». Там в помойку отправились, по меньшей мере, 150 кг мясного паштета и рискуют стать порченым товаром еще две тонны грудинки.

— Когда отключился свет, у меня в среднетемпературке стояли паштеты мясные. А они же очень нежные, с ними нужно аккуратно. Их не заморозить нельзя, ничего, они должны быть строго в среднетемпературном охлажденном состоянии. И понимаете, термохолодильник когда отключается, создается паровой эффект. Поэтому у меня паштет и испортился, мне все 150 кг пришлось выкинуть! Похожая ситуация с грудинкой. Из-за нарушения температурного режима могли быть обсеменены 2 тонны продукта. Поэтому у меня сорвались поставки и, пока не будет произведена проверка мяса, я не смогу его реализовать, -возмущается Татьяна Ионина, владелица «Мясной кулинарии». — Сейчас, кроме испорченной и приостановленной продукции, я заплатила 54 тысячи за трое суток работы генератора, еще 50 тысяч людям, которых мне пришлось просить выйти в ночную смену для производства. В итоге суммарные потери, по малым подсчетам, у меня около 500 тысяч рублей. У нас так всегда в России — бояре дерутся, а у холопов лбы трещат.

Раз за разом в общении с предпринимателями возникало одно имя — Дмитрий Шакшин. Он, по словам некоторых арендаторов, и является тем самым владельцем компании «УРАЛГАЗКОМТРЕЙД», которая владеет проблемной подстанцией. Часть предпринимателей не под запись называют его человеком эксцентричным, склонным к самоуправству и резким поступкам, но уверенным в своей юридической грамотности. Многим все же непонятно, почему бизнесмен вообще может распоряжаться трансформатором и почему ему необходимо платить за транспортировку электроэнергии.

Из-за отключения света на новогодний стол могут не попасть 2 тонны грудинки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Я заехала в помещение на правах аренды в июле 2020 года, мне показали документы, договор у меня с Челябэнергосбытом. После этого через три месяца появился господин Шакшин и говорит «У меня транзитная будка, платить нужно и за нее». Еще через 8 месяцев он приходит с собственником здания и приносит мне кипу бумаг, по которым выясняется, что у меня большая задолженность. В месяц я должна была платить около 20 тысяч рублей. Я все до копеечки оплатила. Последний счет оплатила в четверг, и вот пару дней спустя мне тоже отключают свет, — рассказывает Татьяна Ионина.

«Я вообще без понятия. Какой свет отключили? Кто? Кому? Чего?»

С самим Дмитрием Шакшином мы связались дважды. Первый раз — вечером 28 декабря, когда весь комплекс был погружен во тьму. Второй раз КП-Челябинск дозвонилась уже утром, когда части помещений была повторно дана электроэнергия. И если в первый раз Дмитрий Шакшин согласился на диалог с журналистами, то во второй сослался на занятость, после чего вступил в краткий спор и быстро попрощался. Записи разговоров есть в распоряжении редакции.

— Я вообще без понятия. Какой свет отключили? Кто? Кому? Чего? Ничего не могу пояснить вам абсолютно, это какая-то клевета. Статья 128.1 УК РФ, вот так и передайте. Если вы назовете мне фамилию того, кто к вам обратился, я обращусь за своей защитой в суд. […] Вы не думаете, что это может быть какой-то фейк? Люди могут вам из зависти звонить. У меня работа такая, что на меня всегда что-то прилетает и что теперь делать я должен? […] Если будет какая-то информация негативная в отношении меня, я буду обращаться в суд за своей защитой и я это делаю, скажем так, профессионально. Прежде чем мне звонить, обратитесь в Уралэнергосбыт — это гарантирующий поставщик, он несет ответственность за поставку электроэнергии, это его прерогатива, гарантирующего поставщика. А если мне звоните, то я не гарантирующий поставщик и обязанностей каких-то по поставке чего-то, кого-то у меня нет, — заявил Дмитрий Шакшин вечером 28 декабря.

ТРК «Горки» находится буквально через дорогу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Само здание на Артиллерийской 117, по словам арендаторов, принадлежит нескольким собственникам. Мы связались с частью из них. Как выяснилось, сами арендодатели не согласны с необходимостью платить за обеспечение электроэнергией еще кому-то, кроме Уралэнергосбыта. И к Дмитрию Шакшину у них также имеются претензии.

— Электроснабжение отключил собственник трансформаторной подстанции, через которую осуществляется подача электроэнергии на наши объекты с требованием дополнительной платы за электроэнергию. Все действия со стороны собственника трансформаторной подстанции абсолютно незаконны и для решения ситуации нами были направлены письма в энегосбытовую организацию. Только за последний месяц было пять отключений электричества, которые длились от нескольких часов до двух суток. Из-за этого предприниматели несут очень большие убытки, — рассказал КП-Челябинск управляющий комплекса.

Другой арендодатель подтвердил, что энергию отключили на местной подстанции:

— Это было сделано якобы за неуплату. На самом деле мы считаем, что это просто вымогательство денег, потому что каждый месяц мы все оплачивали. По крайней мере, наша организация. Насколько это законно? Мы считаем, что незаконно. Головной организации Уралэнергосбыт мы платим, как платим и этой местной подстанции якобы за обслуживание. И тем не менее, нас все равно отключают! Убытки мы несем огромные. Насколько вы понимаете, сейчас новогодние праздники. И полное отключение света, конечно, привело бы к катастрофе. Но мы подключили электрогенератор и сейчас бешеные деньги отдаем за него, — заявила арендодатель Татьяна.

Как решить вопрос со светом предприниматели пока сказать не могут. Большая часть из них сослалась на арендодателей, которые якобы готовят обращения в соответствующие инстанции. Когда они будут поданы — не ясно. А пока компании работают от генераторов, терпят убытки, пересчитывают и без того небольшие после ковидных ограничений бюджеты.

ДОСЛОВНО

Мы последовали совету Дмитрия Шакшина и обратились за комментарием в сам Уралэнергосбыт. В организации заявили, что от электроэнергии никого не отключали и по данной ситуации уже готовят обращение в прокуратуру.

— «Уралэнергосбыт» не производил отключение от электроэнергии офисного комплекса по Артиллерийской, 117, и не уведомлял предпринимателей об этом. По нашей информации, отключение произведено иным владельцем сети, хотя статуса сетевой организации он не имеет и не вправе препятствовать перетоку электроэнергии, тем более, что ряд объектов недвижимости по этому адресу находится на прямых договорах с нами. Мы получили жалобы от отключенных потребителей и, в свою очередь, готовим обращение в прокуратуру по данной ситуации, — сообщили в организации.

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