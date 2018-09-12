В Челябинской области наказывают за неправильную парковку кирпичами и яйцами
Одна из самых популярных жалоб в Интернете — на нарушение правил парковки нерадивыми автовладельцами. Машины, оставленные поперек дороги, вплотную к подъезду, на тротурарах и газонах — увы, не редкость. Иногда у людей заканчивается терпение...
В группе «Челябинск Сити» в «ВКонтакте» выложили фото машины с кирпичом на капоте. Под ним два листа бумаги со словами «газон» и «тротуар». Немного загадочно вышло, не правда ли?
— Автор, правда, думает, что водитель не заметил газон, когда парковался, и ему это следует донести посредством макета-ребуса?! — прокомментировал фото Александр Трубленко.
А вот авто-леди в Магнитогорске наказали без предупреждения. Ее автомобиль, припаркованный у подъезда, закидали сырыми яйцами. Причем, она сама пожаловалась на это в соцсети.
Автомобиль забросали сырыми яйцами. Фото: Надежда Дигдядова
— Если и помешала, можно же было позвонить в домофон, и мы бы переставили, — пишет Надежда Дигдядова. — От удара с высоты треснула краска. И от яйца слезла краска. Помыли, но все равно видны следы.
Комментарии для Надежды были самые разные: от «Надо думать, куда ставите машину» до «Похоже на классовую ненависть».
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