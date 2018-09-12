В Челябинской области наказывают за неправильную парковку кирпичами и яйцами

12 Сент. 04:19 2018-09-12T04:19:13+03:00

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Одна из самых популярных жалоб в Интернете — на нарушение правил парковки нерадивыми автовладельцами. Машины, оставленные поперек дороги, вплотную к подъезду, на тротурарах и газонах — увы, не редкость. Иногда у людей заканчивается терпение...

В группе «Челябинск Сити» в «ВКонтакте» выложили фото машины с кирпичом на капоте. Под ним два листа бумаги со словами «газон» и «тротуар». Немного загадочно вышло, не правда ли?

— Автор, правда, думает, что водитель не заметил газон, когда парковался, и ему это следует донести посредством макета-ребуса?! — прокомментировал фото Александр Трубленко.

А вот авто-леди в Магнитогорске наказали без предупреждения. Ее автомобиль, припаркованный у подъезда, закидали сырыми яйцами. Причем, она сама пожаловалась на это в соцсети.

Автомобиль забросали сырыми яйцами. Фото: Надежда Дигдядова

— Если и помешала, можно же было позвонить в домофон, и мы бы переставили, — пишет Надежда Дигдядова. — От удара с высоты треснула краска. И от яйца слезла краска. Помыли, но все равно видны следы.

Комментарии для Надежды были самые разные: от «Надо думать, куда ставите машину» до «Похоже на классовую ненависть».

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