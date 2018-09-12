2018-09-12T04:19:39+03:00
Общество

В Магнитогорске контролеры высадили из трамвая школьника, который долго доставал проездной

В соцсетях разгорелись дебаты по поводу их поступка
Ирина КАРЕЛИНА
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В Магнитогорске контролеры высадили из трамвая школьника, который долго доставал проезднойВ Магнитогорске контролеры высадили из трамвая школьника, который долго доставал проезднойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мама малолетнего пассажира поделилась в Интернете неприятным инцидентом.

— В субботу 8 сентября сын ехал со школы домой на 24 трамвае. Показал проездной и убрал его. Зашли контролеры. Пока сын вновь доставал проездной, его выперли из вагона. Аргумент: они не поедут еще одну остановку из-за того, что он долго копается! — пожаловалась жительница Магнитогорска Юлия Чернышова.

Многие поддержали женщину и посоветовали добиваться наказания бессердечных контролеров. Легко представить ситуацию, когда ребенок кинул проездной в портфель — а там попробуй его откопай быстро среди учебников и канцелярии!

— С алкашами и «мужиками» они не связываются, а детей из вагона выкинуть — это запросто! — возмутились комментаторы.

Но есть и те, кто заступился за контролеров. Мол, ничего личного, просто работа.

— Целую остановку доставать проездной — это реально долго. Это их работа, они не могут кататься ради вашего ребенка. Сейчас не минус 30 на улице, чтоб из-за этого делать трагедию, — написала местная жительница Ксения Антонова.

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