2018-09-12T04:26:45+03:00
Общество

В челябинской школе ученикам велели носить маски на случай пожара

А родителей детсадовцев просят сшить средства защиты самостоятельно
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такие маски выдали челябинским детям в школе. Фото: vk.com/chel4m3Вот такие маски выдали челябинским детям в школе. Фото: vk.com/chel4m3
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Пожарная безопасность — дело серьезное. В одной из школ Металлургического района решили, что лучше перебдеть и раздали детям огромные ватно-марлевые повязки на случай ЧП. Ученики должны носить их в своих рюкзаках. Об этом анонимно рассказала жительница Челябинска в группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте».

Многие взрослые увидели такую защитную повязку впервые и удивились ее размеру. Даже сравнили с подгузниками. Но кто-то вспомнил, что в свое время самостоятельно шил такие же на уроках труда или ОБЖ.

— Хоть они страшные и неказистые, но именно такие повязки считаются самыми эффективными в случае пожара! Только вот зачем их детям дали? Они должны хранится в классе! И обычно наоборот: дети их приносят из дома в школу, и там оставляют, — прокомментировал челябинец Андрей Демидов.

— А вообще скажите спасибо, что выдали. Нам в садике сказали самим сделать и принести, — написала Наталья Баженова.

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