2018-09-12T04:27:12+03:00
Общество

В Челябинской области живописная речка оказалась разлившейся канализацией

Проблему не могут устранить уже несколько лет
Ирина КАРЕЛИНА
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Живописная канализация в военном городке. Фото: vk.com/freemiassЖивописная канализация в военном городке. Фото: vk.com/freemiass
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Какой чудесный уголок природы! Так можно подумать, глядя на эти фотоснимки. Однако, правда вас разочарует.

— Неоднократно приезжали в Военный городок в Чебаркуле, и замечали в лесу большую разлитую реку. Подумали еще «Как красиво!» А сын, который там служит, сказал, что это результат аварии, и канализация со всего городка просто идет в лес. Вот вам и 21-й век! Получается, как в деревне: большой туалет на улице, — анонимно написала в соцсети жительница Миасса.

Проблему не могут решить уже несколько лет. Фото: vk.com/freemiass

Проблему не могут решить уже несколько лет. Фото: vk.com/freemiass

Не одна она любовалась на эту «речку».

— Так вот что это! А мы, проезжая мимо на электричке, думали, что от дождей разлилось, — прокомментировал Антон Царев.

Местные жители пишут, что фотогеничная канализация существует уже третий год.

— Выделили деньги на устранение аварии, но почему-то не торопятся, — написала Анна Данилова.

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