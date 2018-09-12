Дело об убийстве завели после пропажи 16-летней школьницы в Копейске

12 Сент. 05:52 2018-09-12T06:16:50+03:00

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Екатерина Маврина не была дома уже два дня. 10 сентября она ушла гулять и с тех пор не вернулась. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

— Подросток пропал, не выходит на связь. Значит есть угроза жизни и здоровью, поэтому решили завести дело. Ситуация на контроле руководителя управления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Впрочем, статья еще не означает самое страшное. По сути, это лишь формальность, которая позволяет сыщикам основательно заняться поисками ребенка.

Последней Екатерину видела подруга. Перед тем как расстаться, Катя отдала знакомой мобильник и очки — попросила завтра принести в школу. Поисками девушки занимаются близкие, волонтеры и органы. Если вы что-то знаете о пропавшей, то звоните 02.