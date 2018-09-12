Мать шестерых детей из Кургана посадили в тюрьму

12 Сент. 06:13 2018-09-12T06:14:47+03:00

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Жительницу Варгашинского района Курганской области заключили в следственный изолятор. У дамы шесть детей: по три мальчика и девочки от 8 до 17 лет. Родительских прав ее лишили, но обязали платить алименты, чего она не делала.

— Мальчишек и девчонок нужно кормить, одевать, учить, а она «не дружит» с работой. Любит веселое времяпрепровождение в компании, где, увы, не в шахматы играют, а пьют алкогольные напитки. А детишки живут с бабушкой, — рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Причем жительница Зауралья уже получила две судимости за невыплату алиментов. Тогда суд отправлял ее на исправительные работы, но похоже, они не возымели эффекта. На сей раз уголовное дело разрешилось в пользу лишения свободы — на четыре месяца. Пока ее этапировали в СИЗО, откуда отправят в колонию. К слову, ее муж, отец детей, тоже лишен родительских прав, но он алименты старается платить.

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