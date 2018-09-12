В Челябинской области через шесть лет все садики выйдут в Интернет

12 Сент. 06:44 2018-09-12T06:45:18+03:00

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Проект региональной программы «Цифровая экономика» был представлен на заседании Общественного совета при региональном Мининформе. Областная программа рассчитана до 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Челябинской области, новая программа — часть проекта национальной программы «Цифровая экономика РФ».

На Всероссийском форуме «Информационное общество-2018: цифровое развитие регионов», что прошел в августе в Челябинске, губернатор Борис Дубровский отметил, что регион готов к работе с федеральным правительством по реализации задач в сфере цифровой экономики.

Губернатор отметил, что понимает задачу цифрового управления шире, чем просто оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное взаимодействие.

— Акцент, в первую очередь, сделан на оптимизации использования ресурсов, повышении прозрачности и эффективности принимаемых государственных решений», — подчеркнул Борис Дубровский.

К 2024 г 97% домов и 100% детсадов, школ, больниц и других объектов инфраструктуры, должны быть подключены к сети Интернет.

Через шесть лет доля госуслуг в электронном виде вырастет с 10% до 70%. Планируется увеличение до 40% доли городов и районов Челябинской области, где будет работать программа «Умный город».