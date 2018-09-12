2018-09-12T08:07:05+03:00
Общество

Борис Дубровский посидел в кафе с Алексеем Венедиктовым

Но интервью не получилось
Андрей АБРАМОВ
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Борис Дубровский и Алексей Венедиктов. Фото: Дмитрий ФедечкинБорис Дубровский и Алексей Венедиктов. Фото: Дмитрий Федечкин
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Главред станции «Эхо Москвы» прилетел в Челябинск на журналистский форум. В перерывах между мероприятиями он встретился с губернатором Борисом Дубровским. Совместный снимок мэтра журналистики и политика выложил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Собеседники общаются в кафе отеля, где проходит форум. Редактор отметил, что это было не интервью, а лишь частный разговор. О своих впечатлениях от беседы Венедиктов рассказал во время прямого эфира:

— Нашли общих знакомых, и я обязательно с ними пообщаюсь о Борисе Александровиче. Он внимательный и осторожный. Противник резких движений . Ему интересно, когда горят глаза.

В будущем Венедиктов планирует встречу с губернатором как журналист.

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