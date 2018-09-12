В Челябинскую область из Петербурга привезут портрет Федора Шаляпина

12 Сент. 07:02 2018-09-12T12:58:28+03:00

Шаляпин кисти Бориса Кустодиева такой - человек с широкой русскою душой. Фото: pravmin74.ru

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Челябинский государственный музей изобразительных искусств сотрудничает с Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург). В этом году наш музей примет известнейшее полотно Бориса Кустодиева — «Портрет Ф.И. Шаляпина», хранящееся в Русском музее.

Портрет оперного гения будет экспонироваться в Челябинске, Магнитогорске и Сатке.

Оригинальный портрет создавался Кустодиевым в 1920-22 гг. По завершении работы художник создал для себя уменьшенный вариант, ведь первый портрет Шаляпин выкупил и вывез во Францию. Этот вариант активно участвовал в выставках, тогда как оригинал хранился в парижской квартире певца. Авторская копия хранилась в Третьяковской галерее, а потом была передана в Русский музей.

В Челябинске картина Кустодиева будет экспонироваться 26 сентября - 21 октября в Картинной галерее (ул. Труда, 92а).

Кстати, осенью в Государственный исторический музей Челябинской области прибывает выставка «Царская охота» Музеев Московского Кремля. Демонстрация уникальных экспонатов, крайне редко выезжающих в регионы, стала возможна благодаря договору о сотрудничестве, подписанному директором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.