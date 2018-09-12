2018-09-12T08:33:16+03:00
Общество

Бизнесвумен из Копейска, которая устроила детсад в квартире, получила срок

Дети едва не погибли при пожаре
Андрей АБРАМОВ
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Частный детсад открыли в жилом доме. Фото: Мария ЛЕНЦЧастный детсад открыли в жилом доме. Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Копейском горсуде разбирали уголовное дело местной предпринимательницы. В обычной квартире она открыла детский сад. Все бы ничего, но о пожарной безопасности не подумали. Когда в марте прошлого года в доме случился пожар, 15 детей оказались в ловушке: огонь в подъезде не давал детсадовцам эвакуироваться. А запасного выхода не было.

После инцидента стали разбираться с опасным бизнесом. Во-первых, у органов появились претензии к предпринимательнице, которая вела дела без регистрации. Во-вторых, чуть не погибли дети.

— По первой статье ее оправдали. Было мало доказательств вины. Но за услуги, не отвечающие требованиям безопасности, приговорили к двум годам условного срока, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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